Una Europa dretana

Ja hem passat les eleccions al Parlament europeu i els resultats coincideixen amb les pitjors previsions. Augment significatiu de les opcions d’extrema dreta, de la dreta i un grup nombrós de mescla de diputats i diputades d'extremadíssima dreta, els espanyols Se Acabó la fiesta n’hi aporta tres. La suma de totes les dretes no arriba al nombre que volien aconseguir, però a prop s’hi fan.

Les esquerres franceses ja han posat fil a l’agulla i treballen per un Front Popular per a les pròximes eleccions legislatives convocades pel President Macron. Veurem si amb tan poc temps tindran uns resultats bons per a frenar a na Marine Le Pen o hauran d’esperar les segones cites i consolidar l’oferta unitària.

Alemanya tampoc se n’han sortit de l’empenta dretana extrema, a més la Presidenta de la Comissió Úrsula Von der Leyen pretén repetir en el càrrec amb el suport de dretans, liberals i tots aquells que coincidiexin en la política pro OTAN i pro Israel.

El senyor Nuñez Feijóo, amic de l’aristòcrata Úrsula VdL, ha superat en dos diputats més al PSOE, minsa diferència quan en volien una de més gran i poder continuar matxucant el govern estatal. VOX i SALF els arrabassen vots, malgrat que el PP s’ha esforçat en un missatge més proper per arraconar-los.

Les esquerres espanyoles de l’espai de les candidatures SUMAR i Podemos no han aconseguit els objectius fixats, tenen tres i dos representants respectivament, enfora dels resultats anteriors de fa cinc anys, onze entre IU i Podemos. Ara Repúbliques s’ha mantingut i ha millorat en les comunitats històriques d’Euskal Herria i Galiza.

El President Sánchez avui és el governant socialista més a l’esquerra dins la Unió Europea, empès per un govern de coalició que l’ha fet allunyar dels «barons» més arcaics i dretans com Gonzàlez, Guerra, o Garcia Page.

Tenim un estiu per endavant on veurem moviments polítics a les institucions europees, sabrem si hi ha continuïtat en la Comissió, qui serà l’encarregat de les relacions internacionals, quina política de pau s’implementarà, quina actitud es promourà per acabar amb el genocidi a Gaza.

Una Europa dretana, més encara que fa cinc anys, requereix d’una actitud valenta per part de les esquerres representades al Parlament europeu, una unitat d’acció clara que aconsegueixi falques entre les dretes diverses i extremes, que les puguin fer mal.

Necessitem que les esquerres plurals de l’Estat espanyol, les estatals i les perifèriques s’entenguin, amb generositat i molta mà esquerra, per fer front a les dretes més extremes del poder legislatiu, del poder judicial i dels executius de massa comunitats autònomes.

Necessitem transmetre els missatges d’aprofundiment de la democràcia, del respecte, del reconeixement a la pluralitat de la nostra societat, per contrarestar els missatges xenòfobs, antidemocràtics dels representants de VOX i PP a les institucions.

Finalment, una crida, un recordatori, demà dimarts davant el Parlament de les Illes Balears a les 12, hem de ser moltes les persones demòcrates que manifestem el nostre profund rebuig a la derogació de la llei 2/2018 del 13 d’abril de Memòria i Reconeixement democràtics, que de forma indecent i infame PP-VOX volen derogar.