Són la cosa més de Països Catalans que hi ha. Si no vaig errat, primer es deien No Hablamos Catalán, però, com que mostrar ignorància no queda especialment estètic, varen canviar el rètol per un altre «en positiu». Parlar qualsevol llengua -siga l'espanyol, siga el basc, siga el cors, siga el francès, etc- sempre és bona cosa, i no fa mal a ningú. I afegir-ne alguna a les que hom ja sap parlar sempre constitueix un bon exercici per al cervell i una eina útil per al parlant.

Aquesta genteta és especialment activa, ves per on!, a les Illes Balears, a Catalunya i al País Valencià. No fa falta ser Joan Fuster per mirar de posar-li rètol. Qualcú ha dit que, certament, tenen més clar el mapa del nostre país els que volen eliminar-lo que no nosaltres mateixos. I així ens va.

Ara mateix, estan enfrascats a aconseguir que els centres que ensenyen amb una certa normalitat en la llengua del país deixin de fer-ho. Però resulta que els centres públics de les Balears, de manera abassegadora, han optat per continuar amb l'actual model lingüístic. I la immensa majoria dels concertats han decidit el mateix. Només els queda, als d'HE, mirar de fer servir els pares (i, ai las!, els infants) com a palanca per a les seues dèries polítiques. Perquè -i això no ho hauríem de perdre mai de vista- en realitat es diuen «Hablamos español y no queremos hablar nada más». Especialment si es tracta de català. Vade retro, Satanàs!

Que els seus fills quedin en desavantatge evident davant els bilingües i plurilingües els deu ser ben igual. Quins pares! Quines mares! «Todo por España», inclosa la carn de canó de les seues pobres criatures.