La Presidenta parla de límits

Benvinguda senyora Presidenta Margalida Prohens, Marga pels amics, a la realitat d’aquestes illes nostres. Benvinguda i no li retraurem que fa un any deia que les esquerres eren turismofòbiques, que volien el decreixement i amb ell tots els mals possibles, que el Partit Popular arribaria al Govern autonòmic i tot serien flors i violes... no li retraurem però no ho oblidam.

Benvinguda, idò, si comença a veure una realitat que fa anys que patim a les quatre illes, que de manera insistent el moviment ecologista, els experts universitaris, gran part de la societat civil ho ha denunciat i ho ha transmès als representants polítics en totes les ocasions possibles.

Benvinguda senyora Prohens, molta gent ho pot veure ara amb millors ulls si els representants de dretes, tan conservadors, tan imbuïts del laissez faire, la teoria econòmica que defensa la llibertat individual a través de la no-intervenció governamental en els afers econòmics del país, ara diuen que potser hauran de canviar i proposar accions.

Per una vegada senyora Presidenta sembla que ha escoltat una representant del sector, l’hoteler, la senyora Riu que va clamar per la contenció, per la consulta a la ciutadania, per una altra forma de veure el turisme aquí. La representant d’una cadena hotelera pionera en accions de responsabilitat social corporativa, tan respecte als recursos humans com materials. No sé què li han fet arribar les altres, la Presidenta de la Federació hotelera, o els caps de les grans cadenes, tan guardonats com empresaris «exemplars», tan amics de sempre...

Benvinguda de tot cor, les persones d’esquerres que volem transformar aquesta societat nostra, capitalista, tan depredadora, tan injusta, tan patriarcal, som conscients que per fer-ho necessitem guanyar hegemonia, ser moltes més que el cinquanta per cent més u, i això vol dir que persones amb moltes maneres de pensar, poden posar-se d’acord en allò que els uneix i aparcar allò que els separa.

L’exemple l’hem tingut el diumenge 5 de maig, els milers i milers de persones que omplírem la plaça Major i els carrers de Palma, que rebérem la flama amb el Corre Llengua a molts pobles de les quatre illes, som molt plurals en la manera de pensar però ens uneix la defensa de la nostra llengua, la catalana, amb fermesa i determinació, enfront d’aquells que volen arraconar-la, com si l’haguéssim d’amagar.

Sap ben bé qui són aquests que l’han duita a signar els acords per poder seure al Consolat de Mar, que han donat les batlies de Palma, de Marratxí , de Calvià de... i seran perseverants en les seves exigències, ho deu saber també.

Ha llegit la carta que li ha adreçat la presidenta del Fòrum de la Societat Civil, na Joana Maria Palou? En el seu primer paràgraf diu:

«El model turístic actual i la imprescindible reconversió, amb tota la complexitat i l’amplíssima afectació que suposen, són ara mateix qüestions indefugibles per a la societat de les Illes Balears i el seu futur. I és amb el propòsit d’anàlisi, reflexió i producció de documents pel debat i la transformació que el Fòrum ha convocat el I Congrés de Turisme de la Societat Civil, al qual es convida a participar totes aquelles persones i associacions, amb una visió professional, acadèmica o ciutadana, que se sentin interpel·lades per la situació actual».

El Congrés serà el 26 de juny, a l’Estudi General Lul·lià, ara s’obri a la participació més àmplia possible.

Senyora Presidenta benvinguda a la realitat de les nostres Illes, del seu monocultiu turístic i les conseqüències d’aquest, que vivim en el segle XXI. Ara estarem atents a les passes que faci, conseqüent amb les seves paraules, esperem que cercant l’acord i el diàleg amb la societat civil, no com fins ara que només ho ha fet amb els representants de l’extrema, més extrema, dreta.