Una nova etapa en la defensa de la terra i la vida

El passat 23 de març, una bona part de l’equip del GOB vàrem pujar a La Trapa per treballar conjuntament les fites de l’entitat i posar fil a l’agulla a la planificació d’aquest 2024.

Un equip humà i entorn excepcionals per abordar els múltiples reptes que tenim, per seguir enfortint l’entitat col·lectivament i seguir treballant pel que sempre ens ha definit: la defensa del territori, la mar, la biodiversitat i l’educació ambiental. Per seguir essent una eina per defensar i construir, entre totes i tots, el món que volem viure.

Va ser una jornada molt profitosa en què cada una de les persones treballadores varen explicar a les noves integrants de la Junta Directiva les línies de feina previstes, així com els objectius de cada una d’elles. Tot qüestions que seran exposades a l’assemblea de juny per tal de ser sotmeses a l’aprovació del conjunt de socis, abans de fer entrega dels premis Alzina i Ciment del 2023. Molta atenció, perquè en els pròxims mesos rebreu tota la informació amb relació a aquesta trobada!

En aquesta jornada de programació vam aprofitar per valorar les energies de què disposam, de manera individual i col·lectiva, per fer front als reptes d’aquest any. Reptes externs i visibles, però també interns, que procurarem que es facin notar. Abordàrem quines són les qüestions inajornables i com encarar i preveure les que sabem o sospitam que arribaran.

Reptes interns

Vivim temps de molta complexitat que requereixen tenir mirades integradores i noves estratègies per revisar les maneres de fer, tant cap a dins com cap a fora de les organitzacions. El GOB té el repte, com entitat ecologista de 50 anys de trajectòria, d’adaptar-se als nous temps, d’avançar-se en les formes de pensar i sobretot, de fer, per generar il·lusió, esperança i ampliar la base social.

És per això que ens hem endinsat en un procés participatiu que resultarà en el Pla Estratègic del GOB Mallorca de cara als pròxims anys. Un pla que recollirà el posicionament i les principals línies d’intervenció de l’entitat, així com els objectius d’impacte social i ambiental que ens marcarem. Aviat us farem arribar notícies més detallades d’aquest procés.

Tot això tenint sempre presents els objectius amb els quals entràrem com a nova Junta Directiva: revisar els valors, la comunicació, el relat, la composició, els rols, les tasques, l’estructura i els recursos de l’entitat, tenint com a premissa principal la cura de les persones, el col·lectiu i la comunitat. En definitiva, tot l’equip treballarem per un model de governança i participació que doni coherència al discurs i a la pràctica.

Reptes externs

Sabem, perquè no tremolen a l’hora d’anunciar-ho, que el Govern no dubtarà en seguir afavorint els interessos econòmics privats, encara que facin malbé el nostre territori i entorn, i que caldrà defensar, sense ambages, la necessitat de preservar la natura per assolir un entorn de sostenibilitat econòmica i social. I no dubteu que vos necessitam, a les persones sòcies i simpatitzants, per fer-ho possible. Per això, seguirem teixint xarxes de col·laboració amb les diferents plataformes i moviments locals organitzats.

En definitiva, no són pocs els reptes que hem d’enfrontar com a organització i com a societat, ni tampoc seran senzills d’abordar. Com sempre, una entitat sense ànim de lucre i amb recursos limitats ha de fer equilibris entre el que vol i el que pot fer; entre mantenir tota la feina indispensable que ja es fa i sumar-hi nous processos que són necessaris.

Un GOB més obert i participatiu

Per això, ara ens dirigim a tu. Primer, per agrair-te que estiguis al nostre costat. I també per animar-te que ho segueixis fent, encara més si és possible.

Les persones sòcies, donants, voluntàries, col·laboradores i simpatitzants sou ja una peça clau per al sosteniment de l’entitat. Ara ens agradaria augmentar encara més la vostra participació, volem obrir encara més les portes del GOB i fer d’aquesta entitat emblemàtica de l’ecologisme mallorquí la llar, l’altaveu i l’eina de tothom que vulgui un present i un futur millors per a l’illa.

Els ocells, els mamífers, els insectes, les flors, els arbres, les muntanyes, el miceli, la terra o l’aire que respiram; tot el que conforma l’ecosistema no-humà no té veu (o, almanco, no una que nosaltres puguem identificar) per a defensar-se. Ens toca a nosaltres, les persones, posar les nostres veus, cossos i forces per defensar la nostra terra, les seves vides i també les nostres.

Ajuda’ns a seguir conservant i protegint el nostre territori. Fes-te soci/a si no ho ets, fes una donació, fes córrer la veu per atreure nous socis i, sobretot, regala’ns la teva presència en els espais de participació que oferim.

Són temps difícils, però junts i juntes ho podem tot. Moltes gràcies i seguim.

Som-hi, fins aviat!

Junta Directiva del GOB Mallorca