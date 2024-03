Els Premis Rosa Bueno fora de l’Ajuntament, però dins la comunitat

El pressupostos marquen les prioritats de la administració i evidentment són un important instrument per fer política.

Fa uns dies hem sabut que l’Ajuntament de Palma ha retirat dels pressuposts per aquest any la partida destinada al Premis Rosa Bueno. Es veu que considera que no poden destinar 10.000 euros (import de l’any 2023) a uns premis que segons la convocatòria són per «posar en valor, donant-hi suport, els projectes realitzats al municipi de Palma per col·lectius i entitats ciutadanes no lucratives que impulsin la participació, el compromís i l’organització ciutadana en la recerca de solucions alternatives a problemes concrets del territori en el qual intervenen».

Recordem que aquests premis es donaren per primera vegada l’any 2011, se suspengueren quan va guanyar el Partit Popular i l’Ajuntament els va tornar a convocar el 2018 i fins ara.

D’aquest fet mesquí, dues consideracions:

Primera, que després de catorze anys de la seva mort, la nostra estimada i més que mai enyorada activista veïnal, segueix essent una persona incòmoda que cal esborrar de tots els escenaris.

Aquesta nova extrema dreta que ara governa la nostra ciutat té clar qui era aquesta dona i què significa per la memòria col·lectiva.

Qui ara governa rebutja tot el que representa na Rosa, el que va fer durant gran part de la seva vida: un sentit insubornable de la justícia i la idea que tota existència, perquè tengui sentit, ha de ser col·lectiva. Recordam els seus freqüents escrits públics sobre qualsevol tema que afectés la ciutat, els seus clars posicionaments enfront de la Federació de Veïnats i sempre amb una responsabilitat cívica que era generosa i crítica.

Però els temps obscurs son al·lèrgics a aquestes virtuts, perquè no volen una Palma on les mirades insubmises, honestes i independents tenguin cap ressò, ens volen a totes les persones entregades a la mediocritat, a la mentida i a la indiferència davant les desigualtats.

Després d’altres decisions polítiques com no destinar ni un euro a habitatge públic, retallada de la programació de cultura, eliminació del pressupost de política lingüística, etc., treure fora aquests Premis sembla menor, però és un símptoma més de la gravetat del que està passant.

I segona, cal reaccionar amb força i fer el que cal, actuar per neutralitzar el que ha decidit l’Ajuntament.

A més de paraules de crítica al àmbits personals i comunitaris de cadascú de nosaltres, és el moment de fer aportacions econòmiques, perquè sigui una realitat el que ha decidit la Federació d’AAVV de Palma: assumir directament la convocatòria. (Podeu accedir-hi en aquest enllaç).

Fem possible mantenir els reconeixements personals i col·lectius de la participació ciutadana, ara que la societat va plena de violències de molts tipus que no podem tolerar.