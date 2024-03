Carta al batle de Palma

Algú de l'Ajuntament gestiona els horts urbans? Per què hi ha hortets sense emprar tot l'any? És just?

Hi ha moltes persones que desitgen poder fer-ne servir un, però l'incivisme i la mala gestió de l'Ajuntament no ho permeten.

Resulta que s'adjudiquen, no sé amb quin criteri, a persones jubilades i moltes d'aquestes no el fan servir en cap moment i dificulten que les altres persones que esperen per emprar-lo no el puguin gaudir.

He intentat vàries vegades posar-me en contacte amb infraestructures, però el personal et passa d'un telèfon a l'altra i al final res de res. A horts i jardins no en saben res. Missió impossible.

Resulta que no hi ha ningú de l'Ajuntament que se'n faci càrrec. És un exemple de mala gestió. El que ha de fer l'Ajuntament és contactar amb aquesta persona o persones que no en fan ús i donar opció a les altres que puguin usar els horts. Això és ser responsable. Si no es fa d'aquesta manera l'Ajuntament contribueix a l'incivisme i a la manca de responsabilitat dels usuaris titulars dels horts.

Al batle de Palma (defensor de la nostra llengua a les institucions i per descomptat segregacionista) li agraden molt els plans de xoc, idò ja en té un altre per engegar.

Serà capaç de dur-ho a bon port? Podrà decidir? Bé, ja sé que no és un tema turístic ni urbanístic, però a veure de què és capaç.