Dia de les Balears, i la medalla d’or per a l’emèrita

Divendres primer de març es commemora el dia de les Illes Balears, perquè aquest dia s’aprovà l’Estatut d’Autonomia l’any 1983. Un pont, enguany, que farà que molts illencs surtin de viatge fora de les nostres illes. Bons són els ponts per a qui els pot gaudir amb la família o amb les amistats!

La propaganda del Govern apareguda als mitjans de comunicació durant tota la setmana, a planes senceres als diaris o falques a les ràdios i spots, es limita a unes frases senzilles, «el primer capfico de l’any», «un llaüt a la cala»...i altres, amb fotos de la nostra mar, idíl·liques, amb el missatge #Som el que estimam. Un reclam que sembla pensat més per una agència de viatges que per una institució autonòmica de les quatre illes.

La primera idea que ens ve al cap és la falsedat del reclam publicitari, la hipocresia que destil·la des d’un Govern autonòmic que sembla ens diu que estimam les nostres illes com a lloc paradisíac i a la vegada promou més i més creixement, més i més saturació, quan planteja llevar la Comissió de Medi Ambient, segons li demanen els promotors urbanístics, «l’hauríem de cremar» digueren, o vol «simplificar» la tramitació administrativa per obtenir llicències d’obres, com li demanen els constructors, traient-la de les Administracions i «externalitzant-la» a empreses privades.

Si l’estimes no la destrueixes, senyora Margalida Prohens, senyor Llorenç Galmès, senyor Vicent Marí Torres, senyor Adolfo Vilafranca, senyor Llorenç Córdoba i tots els vostres equips. Si sou el que estimau, i estimau les quatre illes que representeu,procureu demostrar-ho tenint present l’emergència climàtica que ens afecta com a illes mediterrànies, escoltant aquelles veus expertes que ens alerten de la saturació que podem viure l’estiu d’enguany i les nefastes conseqüències que podem patir, la gran majoria de la ciutadania.

Veurem els actes oficials que organitzen el Govern i el Parlament, l’entrega de les distincions que cada any es concedeixen a persones de reconegut prestigi que s’han distingit per la seva vàlua en el camp professional, cultural, social...

Del llistat publicat vull donar la més sincera enhorabona al metge oncòleg Enric Benito, un reconeixement a la seva tasca professional, científica i impulsor dels equips de cures pal·liatives que han sabut acompanyar a tantes i tantes persones en els difícils moments del traspàs.

No puc deixar de fer esment, a la concedida a la reina emèrita Sofia de Grècia, nom oficial, ja que de naixement és Sofia Margarida Victòria Federica de Schleswig-Holstein-Sonderburg- Glücksburg, tal com ens ha informat al seu interessant article la periodista Maria Llull.

Aquesta decisió, a més de mostrar un provincianisme digne de la representant de la nostra comunitat, com ens té habituades, també demostra un servilisme digne d’una súbdita, satisfeta i contenta de mostrar les seves gales davant els representants de la monarquia. En el segle XXI, en un sistema democràtic formam part d’una ciutadania, no som súbdits com en l’època de l’absolutisme.

La Medalla d’Or que es considera un mèrit cap a persones que s’han distingit per la seva trajectòria professional, o altruista, amb treballs cap a la ciutadania, de recerca, de solidaritat, de compromís, en una paraula, ciutadanes i ciutadans dignes d’admiració pel seu exemple, sigui ara concedida a una senyora que el seu mèrit és haver-se casat amb un senyor – avui fora de l’estat pels seus «mèrits» en la manera de fer-se ric, o per ser mare del seu fill, avui cap d’estat per herència, no per mèrits propis, francament em sembla que només s’entén per l’actitud servil d’uns representants polítics que li donen pel «gran» mèrit de ser propagandista del nostre territori balear, quan ve a passar els estius a la residència de Marivent.

La majoria dels illencs veuen aquest primer de març com a una festa per passejar pels carrers o sortir de pont. Enguany, el primer de la Presidenta Prohens ens ha duit fotos guapes de racons de les nostres illes sense saturació de turistes, i fotos amb l’emèrita, si ve a recollir la medalla.

Enhorabona a la resta de persones premiades, amb una bona càrrega de mèrits propis!