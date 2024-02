Segons el PP i VOX, els agricultors europeus són terroristes

Era l’article de la setmana passada on el significat de la paraula terrorisme era el protagonista, protagonisme que ha continuat tota la setmana. PP i VOX que han vist catalans terroristes pertot i han procurat que amb la llei d’amnistia aquests no quedassin amnistiats i així la llei no ha pogut continuar endavant, perquè Junts creu que hi ha massa jutges espanyols prevaricadors, que no dubten a acusar de terroristes a qui s’enfronti a un policia i li faci una petita rascada d’on surti una gota de sang. Això és el que vaig pensar l’altre dia quan en una petita escaramussa entre policies i un escamot de transportistes als quals els impedien passar i en una empenta un policia va quedar amb un braç ple de rapinyades. Tot d’una vaig pensar que aquell o aquells camioners serien acusats de terroristes per jutges com García Castellón, jutge que ha pujat als niguls el PP, perquè fes un bon servici al PP, cosa que està fent. El president Sánchez, que en el cas del procés català, n’encerta moltes, diu als de Junts que no s’han de preocupar, i que poden votar la llei d’amnistia, perquè en el cas de les manifestacions del procés no hi va haver terroristes. I si no hi va haver terroristes, no seran acusats de tal cosa, però els de Junts no es fien que no hi hagi molts de jutges prevaricadors amb permís del PP i Vox, que sí acusin els que varen causar rapinyades als policies. I si hi va haver algun policia que va tenir més ferides o va quedar lesionat de per vida, va ser per la violència que varen adoptar tant la policia com els manifestants. I què va passar durant més d’un mes, quan el PP i Vox varen convocar i presidir manifestacions contra el PSOE i la seu del PSOE on hi va haver també policies lesionats i on es varen cremar banderes, senyeres i contenidors? També els dirigents del PP i de Vox haurien de ser acusats de terrorisme. Per què no els persegueix García Castellón? Per què estan tranquils els caps d’aquests partits i no es creuen ser terroristes? Perquè no ho són. I perquè els jutges no atacaran els seus amos.

Ara que els pagesos es troben revolucionats per tota Europa i es troben bloquejant carrers, carreteres i autopistes, si fossin tractats amb el criteri del PP i Vox espanyols i el de jutges com García Castellón, tots els pagesos d’Europa haurien de ser acusats de terroristes. Eh que trobau aquest pensament com si fos una bogeria! Doncs escoltau què diuen els de la dreta i els de la dreta extrema. Escoltau els jutges prevaricadors i veureu com s’han begut el seny. El tal Feijóo ha estat capaç de dir, i ho sé perquè l’he sentit, que al Principat de Catalunya hi va haver molt de terror. Però què diu aquest boig? Jo vaig tenir part de la família manifestant-se i no vaig passar gens de pena. Al contrari, vaig sentit molt d’orgull, cosa que no hauria passat si hi hagués hagut terror. Aquest boig del PP ho diu sense que la veu li tremoli i sense parpellejar. Es pot catalogar com una d’aquestes malalties desconegudes existents. Com més poder tenen a la dreta més desvarien. És el cas de la presidenta Ayuso que diu que al Principat de Catalunya hi ha sequera i ara restriccions d’aigua, perquè han prohibit els toros. Una altra malalta.

Al prevaricador García Castellón només li recordaré una notícia, perquè es posi en feina i trobi terroristes davall les pedres. Cents d’agricultors, especialment belgues, però també arribats d’altres punts com dels Països Baixos o Itàlia protestaren a Brussel·les contra la Unió Europea per haver posat en risc el seu futur, en una jornada que va incloure accions com el bloqueig de la ciutat amb més de 1.300 tractors i la cremada de l’estàtua de John Cockerill, símbol de la indústria belga. Els vehicles amb 1.300 conductors es varen congregar a la plaça de Luxemburg, devora el Parlament Europeu, on els agricultors varen llançar petards, varen encendre focs aquí i allà i varen desplegar pancartes. Just el que es fa a qualsevol manifestació de protesta. Però segons la dreta espanyola i la dreta extrema, allà on hi havia tant de foc i explosions, tots els que les causaven eren terroristes. La llei d’amnistia que volen els independentistes catalans és una llei que deixi clar que els que acudeixen a una manifestació perquè hi tenen tot el dret, no són ni es converteixen en terroristes, com volen que sí ho siguin aquests que han perdut el seny.

Vull acabar deixant clar que qualsevol dirigent del PP, aconsellat per la FAES d’Aznar, és capaç de demostrar la pèrdua de seny que tenen, pens que solament pel fet de pertànyer a aquests partits dretans. Exemple: el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo, creu que el president del Govern Pedro Sánchez podria acabar amnistiant terroristes amb delictes de sang. I es demana si hi ha algun espanyol que pensi que el president no serà capaç de traspassar aquesta línia vermella. Bendodo considera que aquesta llei atempta contra la Constitució i trenca els principis d’igualtat dels ciutadans al mateix temps que blinda els que han comès delictes de terrorisme. Aquest és el problema, és que no han comès aquesta casta de delictes. I no són pròfugs com diu el que dirigeix els telenotícies del vespre d’Antena 3, són exiliats que es varen haver d’exiliar per no caure en mans de jutges prevaricadors que ells han inventat i usat al seu servei. La qüestió de la llei d’amnistia té mala ferida i mala resolució, perquè davant ments malaltes poca cosa hi ha a fer. Tots els agricultors d’Europa són bones persones que estan disposades a defensar i que defensen els seus drets. Així de senzill. Els catalans varen fer el mateix.