Solidaritat amb la vaga a l'Argentina i contra el pla de retallades de Milei

No fa ni un mes al càrrec i Javier Milei ha llançat un paquet de retallades històriques contra la classe treballadora i els sectors populars de l'Argentina. No portarà ni 45 dies al càrrec quan la classe treballadora i els sectors populars facin el 24 de gener una primera Vaga Nacional, per intentar tombar-lo.

El nou govern, conformat també per figures de la dreta tradicional de l'entorn de l'expresident Macri, va anunciar un Decret de Necessitat i Urgència del mateix executiu, modificant centenars de lleis, alhora que presentava una Llei Òmnibus. Ambdues mesures se sumen a una brutal devaluació i a la «llibertat de preus» del govern que estan suposant, immediatament, una inflació mensual del 30%, milers de suspensions de contracte de treballadors públics, augment de les tarifes de serveis, transport i electricitat i una onada d'acomiadaments al sector privat.

Si finalment tiren endavant, Milei estaria aplicant una contrareforma històrica, antiobrera, propatronal i servil als interessos imperialistes de les multinacionals nord-americanes i europees i al FMI. Ambdós projectes inclouen mesures com ara facilitar l'endeutament extern, privatitzar 41 empreses públiques o una reforma laboral que liquida el dret a vaga, instaura un acomiadament lliure i barat, estén el model de subcontractació i afavoreix la contractació no registrada.

Per fer passar un atac com aquest, Milei està imposant mesures pròpies d'una dictadura per evitar la protesta social i l'organització obrera i popular. S'han prohibit les manifestacions que afectin el trànsit i es vol donar la potestat a les empreses a poder acomiadar lliurement i sense indemnització aquells treballadors que facin vagues o participin de piquets, perseguint els seus dirigents i organitzacions mitjançant un «protocol repressiu» de les forces federals.

Aquestes prohibicions van ser desafiades en una primera mobilització convocada per l'esquerra, el sindicalisme combatiu i els moviments socials el 20 de desembre passat, aniversari de les jornades que van fer caure el govern De la Rua el 2001. Milers de persones també les desafien en cassolades i protestes que s'estenen per tot el país contra l'ajustament. Finalment, la central sindical CGT ha hagut de trencar la seva passivitat i ha convocat una jornada de vaga de 24h el proper 24 de gener, on l'esquerra exigirà un pla de lluita nacional.

Aquesta Vagar Nacional es pot convertir en una primera gran batalla contra el brutal pla de Milei, que és una mena de laboratori de l'extrema dreta continental i internacional per aplicar dures receptes d'ajustament sobre les majories socials. És per això que la solidaritat internacionalista es fa imprescindible.

Des de Lluita Internacionalista, el Corrent Revolucionari de Treballadors i Treballadores, i Socialisme i Llibertat, volem proposar a les organitzacions del sindicalisme combatiu, moviments socials i l'esquerra anticapitalista catalana, juntament amb les organitzacions de la comunitat argentina a Catalunya, organitzar una acció de suport a la Vaga Nacional del proper 24 de gener, en forma de concentració davant del Consolat d'Argentina a Barcelona a les 13h d'aquell mateix dia i el lliurament al registre de comunicats de rebuig a les mesures del govern Milei i en suport als sectors en lluita.