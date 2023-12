Gràcies, docents!

Veig al web de l’OCB amb il·lusió i agraïment que més de vuitanta centres educatius ja s’han postulat a favor del català i contra la segregació lingüística implementada pel govern de Vox-PP per al proper curs. Una vegada més el cos de docents del nostre país ens ha tornat a donar una lliçó. Mentre la classe política i sindical no ha anat més enllà de buides paraules, mestres i professors s’han organitzat per manifestar públicament que, en aquest país, la llengua no es toca.

Personalment tenc molts dubtes que, a llarg termini, els centres tinguin l’autonomia de projecte lingüístic promesa pel Conseller. Caldrà que estiguin vigilants, atents, i amb la corresponent resposta si arriba el moment. Mentrestant el moviment serà aprofitat per regar amb milions d’euros públics els centres que s’hi acullin, que seran quasi tots els concertats i privats. Ja hem vist associacions pronunciant-se a favor de la segregació de la conselleria. Tal vegada sabien o s’ensumaven la petició inicial de 20 milions d’euros que ha fet l’extrema dreta a la dreta extrema per iniciar la segregació el proper curs. Caldrà veure si aquesta pluja de milions per imposar l’espanyol servirà, ni que sigui de rebot, per alguna cosa bona, com ara per fer que les «quotes voluntàries» que cobra la concertada de veritat ho siguin, i no hi hagi impediments de cap casta per fer que efectivament proporcionin un ensenyament gratuït com ho és el públic, i deixin de fer-se servir com a filtre de selecció socioeconòmica de l’alumnat desitjat. Tenc els meus dubtes.

Amb aquest escenari, cal estar més que mai al costat dels docents de l’ensenyament públic del nostre país. Tota persona amb un mínim de sensibilitat lingüística els ha d’agrair el seu manifest posicionament en favor del Català. Ja és la segona vegada que ho fan. M’agradaria poder pensar que serà la darrera, però tenc la sensació que aquesta nova lluita serà llarga.

Gràcies!