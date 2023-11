25 novembre, contra les violències masclistes

Un any més, dissabte d’aquesta setmana, commemoram el dia mundial contra les violències masclistes contra les dones. Un any més, sortirem als carrers de totes les ciutats de l’Estat, als carrers de les capitals europees, a capitals americanes, africanes, asiàtiques. Hi serem, amb força, amb voluntat de tenir presents tantes i tantes dones que han perdut la seva vida, que pateixen cada dia la violència en mans d’aquells que diuen que les estimen.

Una manifestació dissabte a Palma, però durant tota la setmana hi haurà actes diversos amb la mateixa finalitat, taules rodones, jornades de formació, actes institucionals. Enguany com en els darrers, les tres principals institucions Govern autonòmic, Consell i Ajuntament de Palma, han presentat conjuntament els seus actes. Uns responsables polítics que han eliminat la regidoria d’Igualtat, la direcció insular, i l’IBDona a la Conselleria d’Afers Socials i Família, unes dirigents del PP-VOX que no poden oblidar aquesta data, malgrat que algunes d’elles mantenen que s’ha de dir «violència intrafamiliar».

Aquest novembre, aquests dies, vivim una reacció als carrers de les dretes més extremes, contra el govern plural de PSOE-SUMAR i la futura llei d’Amnistia, omplen places i carrers, sobretot de Madrid amb autocars de totes bandes. Unes manifestacions legals, legítimes, perquè vivim en una democràcia, en un sistema que ells no han volgut però que saben usar.

I no ho oblidem, a més de cridar contra l’amnistia, contra el Sr. Sánchez, apareix el pitjor del masclisme de l’extrema dreta. Hem vist com a les manifestacions davant la seu del PSOE han mostrat «pepes inflables» cridant: «Estas son las ministras del PSOE, no es una sede és un puticlub». Com va dir el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, la pitjor mostra del feixisme, el masclisme més groller.

Una agressivitat, una violència, que acompanya sempre a aquestes mostres, i les dirigeixen contra el feminisme, contra les dones que hem fet passes endavant per ser ciutadanes de ple dret, perquè saben que el feminisme és un moviment imparable, que les dones no tornarem enrere.

Les dones al món de l’esport han dit 'S’ha acabat!', un món tan masculinitzat, tan agressiu també. Enhorabona per la iniciativa de llegir des de la gespa el Manifest 25n al camp del Barça, en el partit de futbol femení de diumenge, contra el Reial Madrid.

Per molt que vulguin tornar enrere en molts àmbits, retirant ajuts institucionals, retirant pancartes, campanyes, per molt que s’esforcin no ho aconseguiran.

Les feministes continuarem sortint els 25 de novembre, lluitant contra les violències masclistes aquí, als carrers i a tots els àmbits.

Les feministes continuarem reivindicant la pau arreu del món, a Gaza, a Ucraïna, a tants i tants llocs on els conflictes bèl·lics maten infants, dones, homes.

Les feministes continuarem dient 'S’ha acabat!', continuarem cridant que volem pau i dignitat per a totes les persones visquin on visquin. Volem un món on es pugui viure amb igualtat, amb tranquil·litat, sense violència.