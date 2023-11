Prohens intenta enganar els representants de la comunitat educativa... però no ho aconsegueix

Mentre PP i VOX ja havien tancat un acord que contempla que el Govern subvencionarà i instigarà la segregació de l'alumnat per raó de llengua, Prohens pretenia fer-se una fotografia amb els representants de la comunitat educativa a qui havia citat al Consolat de Mar a les 11.30 del matí, després que les entitats haguessin sol·licitat reiteradament una reunió.

El doble joc de Prohens havia de quedar al descobert en algun moment. No era possible acontentar al mateix temps els neofeixistes instigadors d'odi, segregació i enfrontament com VOX i el sector que genera més convivència i cohesió social, que és el món educatiu.

Prohens ha quedat retratada. Entre segregació i cohesió, ha triat segregació. Retratada però sense foto amb els representants de la comunitat educativa.