La Diada dels fracassats

Fa uns anys el Consell de Mallorca, presidit per Maria Antònia Munar va instaurar el dia 12 de setembre com a Diada oficial de Mallorca. La decisió es prengué en contra de la tradició històrica. I va fracassar estrepitosament.

De fet, la coartada pseudohistòrica adoptada per justificar la data és tan postissa que, encara avui, la gairebé totalitat dels mallorquins i mallorquines ignoren què es commemora exactament.

Ara sembla que els feixistes que governen el Consell volen recuperar la data del 12 de setembre com a Diada de Mallorca... No se m'acudeix millor manera de descartar-la i d'enterrar-la per sempre.