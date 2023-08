[OPINIÓ] Un país nou amb les mateixes deficiències? Idò no!

Aquesta setmana ha passat un fet molt lamentable. No per l'actitud del president de la RFEF, que ho és; sinó per part de la Federació Balear de Futbol, i cap dels equips que formen part d'aquesta federació (llevat del Formentera) ha sortit a fer rectificar el seu president Pep Sansó, l'hem vist a diferents mitjans de comunicació donant el seu suport a una persona, que l'únic que ha demostrat fins ara és que és un masclista i un vividor. Tal com podem retreure les manifestacions del Sr. Pep Sansó, també ho podem fer amb les del Sr. Miquel Bestard.

Però indistintament de l'actitud d'aquests dos representants de la federació balear, com hem dit abans, cap equip de Mallorca ha sortit a posicionar-se de manera diferent (26/08/23), i amb això hem que d’entendre que aquests equips tenen la mateixa sintonia de pensament del seu president.

Tots els equips de Mallorca juguen els seus partits a camps municipals, inclús el RD Mallorca. I cap consistori (tengui el color que tengui) pot donar ajudes (monetàries o de mitjans) a entitats que mostren un nivell de masclisme com el que han mostrat aquests equips i la seva federació, donant cobertura a l'assetjament laboral; per tant, demanam als ajuntaments que, per via d'urgència, els comuniquin als equips de futbol, la prohibició d'emprar les instal·lacions municipals pel primer equip (1a regional, 3a divisió...), només deixant activa l'autorització per emprar les instal·lacions municipals pels equips de futbol base, fins a la categoria de 17 anys.

Aquesta prohibició no només ha d'afectar a l'ús per entrenaments, sinó també a l'ús per jugar partits de lliga. Indistintament de si la prohibició dura un any, dos..., els que siguin, no s'han de poder emprar instal·lacions municipals fins que des de la federació no s’hagi establert un protocol d'igualtat i en contra de l'assetjament laboral i un pla d’igualtat de gènere; i s'hagin ratificat per tots els clubs i s'hagin implementat. Tal com marca la llei laboral i de prevenció de l'assetjament i riscs laborals.

Els drets laborals i d'igualtat, sempre, han d'estar per damunt, inclús d'una catefa de mandataris masclistes puguin conservar cadires (i cobrar) a institucions esportives (que reben subvencions públiques), on l'únic que fan és embrutar l'esport i la convivència. Qualsevol empleat que rebí un tracte, per part d'un superior, que sigui ofensiu o vexatori per l'empleat, és assetjat, ja que el superior sempre actua amb la consciència que ell té la pella pel mànec, i si l'empleat es rebota, sempre pot amenaçar de acomiadar-lo.

Volem una Mallorca lliure, independent, moderna, igualitària i feminista, a on ningú s'hagi d'empegueir de viure i de dir-se mallorquí/na, no volem la independència per repetir els estereotips d'un estat a on els drets humans no són respectats, sinó ans al contrari, no hi ha empatx amb rebutjar la igualtat públicament.

Francisca Grimalt, Coordinadora agrupació territorial ASM Llevant