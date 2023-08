[OPINIÓ] El vestit nou de l'emperador

És ben sabut per tota la societat mallorquina que als reis d'Espanya no els hi agrada venir a Mallorca, especialment la reina.

El que ells no saben... és que a nosaltres tampoc ens agrada que vinguin!!!

Per la setmana que venen a passar les vacances d'estiu es prepara com una mena d'òpera bufa: un parell d'hores dedicades a fer un reportatge ben acolorit per una revista de paper couché, amb qualque detall assimilat dels indígenes (bossa de roba de llengos, aubarques menorquines...); visita a un poblet/possessió pintoresc (sense avisar a premsa o fer-ho públic, no fos que hi anés gent inadequada!) on troben uns centenars de 'palmeros' amb grans banderes espanyoles... i les jornades nàutiques que sí que gaudeix el rei. Això és tot. Una setmana on se'ls presenta una Mallorca de pura fantasia, la que volen veure.

És aquesta la Mallorca real? NO.

Tenim una Mallorca espoliada (4900 milions anuals d'impostos que no retornen), gentrificada (expulsant a les famílies empobrides dels nostres barris per afavorir l'arribada de turisme) i saturada, al límit dels seus recursos hídrics, de tractament de deixalles, carreteres amb cotxes aturats durant molts km a les sortides/entrades a Ciutat, gràcies a un turisme massificat i fora de mida/escala. Amb uns Serveis Públics (Sanitat, Educació, Serveis Socials...) infrafinançats.

On la nostra llengua és menystinguda i maltractada dia sí, dia també.

On l'atur arriba a percentatges altíssims fora la temporada alta (gràcies als contractes 'Fixes-Discontinus', especialitat de les Illes Balears)

On l'habitatge no està a l'abast de la gent de Mallorca i de totes les Illes Balears en general, ni tan sols per llogar! On el nostre jovent ha de viure a cals pares i mares fins als trenta anys, amb el que això implica. Amb molta gent sobreviu gràcies als Bancs d'aliments.

On la nostra societat i els nostres representants polítics no tenen presència ni al Port ni a l'Aeroport a l'hora de prendre decisions. I és per això que any rere any augmenten el nombre de vols i l'entrada de megacreuers (als països civilitzats ja prohibeixen la seva entrada, com a la ciutat d'Amsterdam)

Podria continuar amb moltes misèries, però seria un no acabar.

I tot això parlant d'unes illes, un territori finit que se l'ha de tractar amb molta cura, i no tan sols crear un Betlem per a quan venen els reis.

Avui ses majestats faran el besamans a una petita elit de la societat mallorquina. Besamans?, un acte propi de fa tres-cents anys, no del segle XXI.

Volem ser Ciutadania i no persones súbdites!!!

Quan hi haurà una criatura que digui: l'Emperador va nu!!! i tothom esclafi a riure. Com al conte 'El vestit nou de l'emperador'. Que el que veuen quan ens visiten no és REAL.

Per tot això, ses majestats, NO SOU BENVINGUDES A MALLORCA I MÉS CONCRETAMENT A MARIVENT, que és propietat de la Comunitat de les Illes Balears, i que cada any suposa un cost per Mallorca d'un parell de milions d'euros... per un parell de setmanes de visita a l'any (a banda de les estades de la reina emèrita i la seva germana!...que suposa el desplaçament d'unes 250 de personal de servei, seguretat... per uns tres mesos d'estada a l'any).

Palau de Marivent, que hauria de ser Museu Saridakis.

Quedau ben convidades a la concentració i cantada de Música per la Llibertat, convocada per diverses entitats de la societat civil, Davant el Palau de Marivent, avui a les 20.00 hores.



Agnès Ambròs i Costa

Vicepresidenta ASM



PS: aconsellam ús del transport públic, línia 46 d'autobús, del carrer Sindicat a la Bonanova, freqüència cada 30' (remarcar que a l'estiu retallen freqüència de línies, busos van petats i prioritzen busos que van a la costa... però sense tenir en compte els horaris de la gent treballadora!!!)