Ni cap canvi, ni cap llibertat

L'any 1982 el PSOE de Felipe González va guanyar les eleccions espanyoles per majoria absoluta amb un 48'3% dels vots. El lema que acompanyava la foto de González estenent la mirada cap al cel a l'esquerra era: “Por el cambio”. El PP de les eleccions del 2023 empra el mateix. La gent, els electors, especialment en moments d'incerteses, inseguretats i pors, tendeixen molt a creure que un canvi pot, potser, efectivament canviar les coses. És un bon lema.

En el cas de na Prohens ja tenim ben clar, però, que aquest canvi és una falsedat més dins on sempre neda, no és res més que tornar enrere, en drets, consciència i valors democràtics, apart dels de qualitat ambiental que gairebé sempre al llarg de la història han dominat, cap canvi per tant al respecte. Igual que quan es posen a la boca la paraula “llibertat”: res més que conservar, reforçar encara més, l'estatus quo, el règim, l'organització política que protegeix els interessos particulars dels de sempre, que no cal ni anomenar.

Pel que fa a la desaparició de la Conselleria de Medi Ambient, cal recordar que aquesta es va crear a partir del primer pacte de progrés allà pel 1999, si no record malament; per tant, tornam més de vint anys enrere en no dotar a la importància que té el valor de la conservació del medi ambient i la necessitat de regular les conseqüències de les nostres activitats humanes sobre el mateix i, per tant, sobre nosaltres i les generacions futures, avui més que mai. Fer això és, seria, clarament anar en contra del seu concepte de “llibertat”, ja s'entén.

Pel que fa a atacar i eliminar els drets dels catalanoparlants en un territori on és la llengua pròpia, ja me direu quin és el canvi si, per una banda, no hem deixat de lluitar mai perquè se'ns reconeguin i gairebé sempre la nostra llengua ha estat més prohibida que permesa per formar part d'un estat omnipresent en normatives i legislacions contràries a la mateixa, començant per a la Constitució Espanyola, que aquestes lleis i normes, sí, en podeu estar ben segurs, no canviaran. Imposen la seva llengua sobre un territori on no ho ha estat mai i et diuen que això és “llibertat”. No hi ha cap dia en la vida d'un catalanoparlant mallorquí on no es tasti la pràctica que tenen del seu concepte de “llibertat”, i alerta.

La història i la vida política dels ciutadans de Mallorca des del 1715 fins avui ha canviat poc o gens pel que fa a manca de drets i llibertats nacionals i tampoc ho farà ara amb qui tenen el mateix objectiu radical d'espanyolitzar-nos. Cap canvi al respecte amb PPVOX.