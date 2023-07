Reprendre la lluita en clau de ruptura

L'any 2017, quan el govern de la Generalitat d'aleshores, va desobeir la seva ciutadania i no va posar en marxa la República promesa pels polítics i votada i referendada per la ciutadania, ja vàrem advertir que venien temps de retrocessos i retallades de l'autogovern.

«No fer la independència de Catalunya, no vol dir quedar com estam, vol dir retrocedir en l'autogovern de les comunitats i nacions de l'Estat espanyol», vàrem escriure.

Ara que ja hi som, no queda més remei que reorganitzar-nos, aprofitar les barrabassades que faran els neofranquistes des de les institucions per obrir els ulls a més conciutadans i posar els miralls necessaris perquè vegin que la única alternativa real al retorn al franquisme que ens proposen PP i VOX, és la ruptura amb l'actual statu quo.

És el moment de recuperar la feina de base, de diàleg permanent amb els nostres veïns, per construir una majoria social que ens permeti arribar a la plena sobirania, a la llibertat col·lectiva plena.