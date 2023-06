No volen ‘libre elección’? Idò tassa i mitja!

Avui voldria encendre una espelmeta perquè ens faci llum dins el llarg túnel de fosca espessa que ara hi entram.

Segons les tesis del Caudillo a l'ombra Aznar i de la seva "ley de partidos", els qui no condemnen el terrorisme en són còmplices i, per tant, són terroristes. Molt bé. Jo ara no discutesc si té raó o si no en té. Sí que dic una cosa: si aplicam la seva doctrina als partits que no condemnen el franquisme (que és el règim subcampió mundial en desaparicions forçades i assassinats polítics, tant en temps de guerra com en temps de pau, tan sols superat pel règim del dictador comunista de Cambòdia Pol-Pot), idò resulta que, en el Parlament de les Balears, com dins el d'Espanya, hi ha dos partits franquistes. No ho dic jo: ho diu sense voler el Caudillo a l'ombra Aznar.

Idò bé: dels dos partits franquistes de les Balears, el més foraster dels dos, demana la "libre elección de lengua en las escuelas". Beníssim. Per una vegada, i que no servesqui de precedent, hi estic d'acord: Ara és la nostra, pares i mares mallorquins no renegats! Val més que hi hagi just que fossen en tota Mallorca deu o dotze escoles mallorquines, on facin servir el català tant dins les aules com en el pati, sense que cap alumne se'n rigui dels nostres per jugar en mallorquí, que no aquesta mescladissa que tenim ara, on és impossible sentir una paraula en mallorquí a cap pati. Aquest preu és massa alt per la suposada i inexistent "immersió". Si el resultat d’ús pràctic defora de les aules tanmateix és que coneixen el mallorquí com una llengua estrangera, val més un intercanvi de català i espanyol com a ‘llengües estrangeres’ entre les dues línies escolars, i cadascú a ca seva.

L'immersió la fan a qualsevol país normal, on la gent aborigen és majoritària, com per exemple a Castella, a Anglaterra, o a París. Però quan la població autòctona pateix un programa d'extermini cultural per la via de l'ofec demogràfic i mediàtic, llavors és quan toca construir refugis per als nostres nins, ben igual com han fet els bascos amb la seva línia escolar en llengua basca, o com fan els compatriotes occitans amb les calandretes, per protegir els seus fills de la francificació. No ens deixem entabanar per la fantasia, pel dogma català oficial ridícul que d'“un sóll póplla".

A més, la "libre elección en las escuelas" ens carrega de raons dins tots els camps de fora de les escoles, als 100.000 mallorquins més o manco que formam el poble aborigen (d'arrel o integrat): "Libre elección"? Sí, tot d'una! Però no només allà on el mallorquí fins ara hi tenia una mica de normalitat, tanmateix més teòrica que real, sinó pertot: els qui no renegam del mallorquí, tenim dret a triar lliurement fer-lo servir en anar a ca'l metge; i a l'hospital; i als jutjats; i a la carretera quan la policia ens atura a un control; i a qualsevol botiga en anar-hi a comprar; i a qualsevol cafè o restaurant en anar-hi a fer un cafè o a dinar-hi o a sopar-hi. És que hi ha en tot el món una sola llengua oficial que no l'hagi de sebre ben sabuda, tothotm qui fa feina de cara al públic?

I de passada també ens anirà a favor la doctrina de la "libre elección" en el panorama de la ràdio i de la televisió: exigirem, per les mateixes cinc-centres, que totes les emissores i canals que emeten dins les Balears oferesquin tota la seva programació en les dues versions lingüístiques.

I si el partit foraster vol que tanquin la IB3, li demanarem que tanqui de passada tot el repertori de ràdios i de televisions forasteres que emeten dins Mallorca. Així, de rebot, llevarem d'enmig aquest engolidor de doblers públics, aquest forat negre que és la RTVE, que no té altres feines més que imposar el monolingüisme castellà, quan tocaria reflectir la realitat plurilingüística de l'estat, que els poders públics toquen protegir i respectar segons la Constitución espanyola, tan sagrada com la troben quan els convé.

Qui s'han cregut esser el partit foraster per dir-nos als mallorquins si tenim dret o no a tenir televisió mallorquina? Qui se pensa esser el partit foraster per dir si tenim dret o no a veure ‘Uep com anam’ o programes de la nostra cuina? Qui l'ha enviat a demanar per aquí? Si no t'agrada Mallorca, parteix!