5.500 dies d'exuberància cultural

Aquest dies, l'Obra Cultural Balear celebra els 15 anys de la inauguració de Can Alcover. La casa de Joan Alcover, del cappare de la cultura catalana a Mallorca, la llar de l'excels poeta que, des de 2008, és també la casa de tota la gent que fa cultura.

Can Alcover ha estat essencial en la vida cultural de Palma i de tot Mallorca. Ha acollit cultura. Ha irradiat cultura.

Punt de trobada dels qui estimam la nostra cultura, Can Alcover ha acollit milers d'actes, reunions, cursos, grups de conversa, concerts, recitals, presentacions, projeccions, exposicions, visites guiades...

Des d'aquella Diada de Sant Jordi de 2008, ja sumam més de 5.500 dies dedicats a acollir cultura, a crear cultura, a generar connexions culturals i a escampar cultura.

Quinze anys d'Arquitectura, escultura, dansa, música, pintura, literatura i cinema. Quinze anys. Set belles arts. Totes han trobat espai per mostrar-se, exhibir-se, confrontar-se, mesclar-se, reinventar-se... estimar-se i fer-se estimar.

Durant aquest quinze anys, Can Alcover ha acollit més de 4.000 activitats culturals, ha estat seu de múltiples activitats d’aprenentatge de llengües, ha rebut la visita de més de 15.000 estudiants de diferents centres educatius de les Balears, s’hi ha presentat centenars de libres i s’hi han fet centenars de concerts i recitals.

Can Alcover és el pulmó cultural de Palma... Palma és més guapa si hi ha Can Alcover.