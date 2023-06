Nou cas de discriminació lingüística a l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma

El pacient D.A. de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma ha fet arribar a dBalears el següent escrit sobre un episodi de discriminació lingüística que ha patit al centre aquest dimarts:

El 20 de febrer de 2023 el meu metge de capçalera va sol·licitar que em fessin un TAC. Fa una setmana i mitja em varen telefonar per a donar-me hora per a ahir, 6 de juny, a les 17:30 a l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma. El dia abans em varen tornar a telefonar per a recordar-m'ho i també em varen enviar dos SMS al meu mòbil amb el dia, l'hora i l'enllaç web perquè confirmàs la cita.

Ahir arrib a l'hospital devers les 17:10 i a recepció em diuen que he d'anar a la planta 0. En ser-hi, la persona d'administració revisa el meu nom i carta sanitària, comprova que tot és correcte i em demana que signi un consentiment per a fer la prova. M'atraca la pissarreta electrònica i veig que el document no està en català. Li deman, amb educació, que per favor me'l faciliti en català i ella, també amb molt bon to, em respon que li sap greu però que el document només el tenen en castellà i anglès. Acte seguit vàrem tenir un intercanvi d'impressions, tot de manera formal, val a dir, fins que la conclusió a la qual em volia fer arribar era que si no signava el document que ella em donava, que no estava en català, no em farien el TAC. Jo li vaig respondre que, després de tants de mesos d'espera, jo no sortiria de l'hospital sense fer-me la meva prova. La treballadora em va dir que anàs a recepció a posar una reclamació i que ja em telefonarien per a una nova data, fet al qual em vaig negar rotundament perquè jo tenia la cita donada i confirmada per a ahir. Em va dir que anàs a seure i que miraria què podia fer. Mentrestant tots els altres pacients citats em varen passar davant. Al cap d'uns 40 minuts em torna a cridar i vaig al mostrador. Em comenta que no els consta a cap arxiu de l'ordinador que tenguin el document d'autorització de la prova en català i que què prioritz, si la salut o la llengua. Jo, per descomptat, li vaig dir que no havia de triar entre una cosa o l'altra perquè tenc dret a totes dues coses i l'hospital m'estava vulnerant els meus drets. Aquí l'empleada es va posar nerviosa i, tot i que no va perdre les formes en cap moment, i això ho vull remarcar i destacar positivament, va dir que allò era un hospital privat i que no tenien l'obligació de tenir la documentació en català. Un fet que no és així i que li vaig fer notar: l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma està integrat a la xarxa pública d'hospitals de les Illes Balears. Em va tornar a dir que anàs a seure i que faria més gestions.

Finalment, passades les 19:00, un empleat va dur una autorització en paper, en català, perquè la signàs. Minuts després em varen fer la prova i tots els treballadors varen tenir un tracte excel·lent amb mi.

He posat els fets en coneixement de Plataforma per la Llengua i faig aquesta lletra per a exigir que el 100% de la documentació d'aquest i qualsevol hospital estigui en català, llengua oficial i, a més, pròpia d'aquesta comunitat autònoma. Si no tenen els mitjans, Plataforma per la Llengua té un servei de correccions i traduccions. Esper que ningú no hagi de perdre dues hores de la seva vida exigint allò que la llei diu que ens pertoca.