Propostes electorals envers la igualtat

Estic gratament sorprès. L'altre dia, l'associació Homes per la Igualtat-Mallorca va presentar una bateria de propostes concretes a diferents partits polítics i mitjans de comunicació. La majoria dels suggeriments anaven encaminats a aconseguir la igualtat efectiva, és a dir, l'equitat. Al cap de pocs dies de la seva difusió, el PSIB, casualment o no, en va assumir i millorar una d'elles: considerar nombroses, a efectes legals, les famílies monoparentals amb un fill o més. Simultàniament, la presidenta Armengol anuncià que faria extensiva aquesta situació a les famílies biparentals amb dos fills. A més, va afegir que aquestes serien les primeres mesures que emprendrien els socialistes en cas de guanyar les eleccions. Llegim també al dBalears.cat, que Unides Podem ha proposat —nova casualitat o no tant—aplicar millores fiscals a les famílies monoparentals a partir del primer fill, així com protecció especial per garantir l'accés prioritari als programes i serveis públics. Ja som molts, idò, els que estam d'acord. Ara només falta aplicar-ho i posar fi a la discriminació indirecta d'aquesta modalitat de família com més va més habitual, i en la qual solem trobar més dones que homes.

He de dir que estic absolutament d'acord amb les propostes d'Homes per la Igualtat, no debades en som associat, i si no teniu inconvenient repetiré part de la nostra proposta. Pel que fa a les famílies monoparentals, plantejam:

- Considerar-les, amb un descendent, família nombrosa a efectes legals i de protecció.

- Duplicar els permisos laborals i homologar-los amb els de les famílies biparentals, considerant la possibilitat que els puguin gaudir equiparant la suma d'ambdós progenitors.

- Millorar la conciliació laboral, de manera que l'Administració assumeixi si és necessari el cost de l'absentisme imprescindible per tenir cura d'un infant, en lloc de les empreses, mare o pare afectats.

- Visibilitzar fiscalment el model familiar a la normativa de l'IRPF i equilibrar les deduccions fiscals amb les famílies biparentals, implantant a més, mecanismes per a deduir despeses addicionals.

Un altre punt innovador fa referència a les pensions contributives. Demanen disminuir el nombre d'anys cotitzats a la Seguretat Social, a l’efecte d’accés a les dates de jubilació en general, a les dones nascudes al voltant de l'any 1965 i, al mateix temps, millorar els coeficients reductors pel que fa al cobrament de la pensió. No es tracta de modificar edats de jubilació, sinó de compensar les possibilitats d'accés i dret a una pensió a una generació de dones que no ho ha tengut fàcil a l'hora d'accedir a un lloc de feina remunerat i/o s'ha hagut de dedicar, en un context especialment masclista, a la cura dels fills o de les persones majors a càrrec seu.

Altres apartats resumits són: la posada en marxa d'un mecanisme de control i anàlisi d'incompliments en matèria de perspectiva de gènere. Implantació d'una finestreta única que doni resposta i protecció a les dones amenaçades o que hagin sofert violència física, sexual o psicològica. Disminuir l'asimetria en el tractament de la violència de gènere i potenciar l'educació igualitària i transversal al jovent per prevenir-lo davant tota forma de masclisme o abús. Aquesta acció ha de tenir en compte en tot cas la discriminació indirecta, la positiva i l'educació afectivosexual, especialment davant fenòmens creixents com el progressiu impacte de la pornografia i el consum de prostitució.

Esperem poder celebrar l’avanç promès, que no s’hauria de limitar les famílies nombroses. Tot i que sabem que la decisió queda lluny de l’àmbit autonòmic, a les dones grans se’ls acaba el temps de ser compensades, i no estaria de més empènyer a Madrid des del Consolat de Mar.