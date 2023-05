Si arribessin a governar...

«Si arriben a governar la coalició PP-VOX faran bo en Bauzà», deia na Francina Armengol a l’entrevista a l’Ara Balears i té raó, ho hem de tenir ben present. He escoltat missatges electorals als espais que dediquen els mitjans de comunicació, i és ben cert que les dretes que volen «canviar», ens prometen accions que faran mal, molt, a molta gent.

Per exemple, l’extrema dreta apareix orgullosa dient que tancaria Can Alcover, seu de l’Obra Cultural Balear, que acabaria amb les subvencions institucionals, que tancaria IB3... Sense complexos, com el Sr. Delgado que fou batle de Calvià i així es presentava.

Una altra perla, aquesta del PP, que no hi hagi límits a l’entrada dels turistes ni de places turístiques. Tornarien a la llei Delgado de turisme, aquella que va aprovar el govern del Sr.Bauzà, eurodiputat, silenciós ara, per la investigació de la denúncia d’assetjament laboral i de corrupció amb els amics de Qatar. Ara ja no s’atreveixen a dir que llevaran l’impost de turisme sostenible, l’ecotaxa, però sí d’altres.

Coneixem els seus missatges, els de VOX sense parlar de la realitat que vivim, només amb consignes que vénen dels seus «jefes» Abascal i altres, cridant -deuen pensar que si alcen la veu tenen més raó, desaforament, contra la nostra llengua apel·lant a l’español enrevoltats de banderes. Fins i tot passegen el vicepresident del govern de Castella i Lleó perquè recordem què són capaços de fer quan governen.

Els del Partit Popular, atacant sempre el govern d’esquerres, sigui l’autonòmic, sigui l’insular, sigui municipal, sense mostrar cap proposta de millora la vida de les persones, llevat de la reiterada insistència en «baixar els impostos» sense explicar com ho faran per tenir uns serveis públics de qualitat. No us estranyeu, és que ells van a la sanitat privada, a les escoles concertades... fins i tot aquells que duen els seus fills i filles a les escoles de l’Opus, que segreguen per sexe, organitzen una concentració amb els infants, per mantenir el concert que ara la llei d’Educació autonòmica i la LOMLOE els lleva. Si volen escoles d’elit, que les paguin íntegrament, no amb els euros públics.

Els coneixem prou bé, han estat al capdavant d’institucions en èpoques de crisi, com la més recent del 2008 i recordem les seves retallades dels serveis públics, els acomiadaments, el tancament de la televisió pública de Mallorca que na Maria Salom va executar com no pagar subvencions executades a entitats i associacions. Ho recordem bé totes les persones que treballen en entitats del Tercer Sector, en associacions socials, culturals, veïnals. Coneixem ben bé la seva manera de gestionar «pels nostres», com ensenyava en Gabriel Cañellas a les seves alumnes, Rosa Estaràs, Maria Salom...

Aquests recordatoris sabem que la gent d’esquerres els coneix, els ha patit, en uns anys no molt llunyans. Per aquest motiu és ben necessari tenir-ho present a l’hora de parlar amb persones properes que diuen que volen fer abstenció, el pròxim diumenge.

No per apel·lar a la por, que entre nosaltres us diré que en fan, sinó per responsabilitat. Perquè, no em cans de dir-ho, vivim en societat, en formam part, i fins ara la democràcia és el millor sistema de convivència. La vivim amb totes les imperfeccions que ens vénen al cap, però la nostra responsabilitat és intentar millorar-la, no deixar que aquells que l'usen per destruir-la, amb la nostra passivitat puguin guanyar més espais públics.

Aquells que han mostrat sobradament que s’enriqueixen amb la gestió institucional , com han demostrat sentències condemnatòries al Partit Popular, com hem conegut amb mallorquins i mallorquines que han passat per les nostres presons, no es mereixen tornar a ficar mà als doblers públics.

No ho oblidem i votem amb responsabilitat, amb confiança cap a les propostes d’esquerres que ens han anat explicant, amb reconeixement a la bona feina feta, transparent,que es mereixen les persones que han estat al capdavant.

Votem amb alegria, que l’odi sigui guanyat per la responsabilitat i la valentia.