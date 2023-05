Just el cap de setmana anterior a l’inici de la campanya electoral, aquests 6 i 7 de maig s’ha viscut l’Acampallengua, un cap de setmana pel jovent, d’acampada, d’activitats, de concert... També per no tan joves, ho hem de reconèixer. Un concert amb cartell d’Antònia Font i altres, crida a tota mena de públic joves, adults i una mica més grans , que tenen ganes de gaudir i moure’s al so de les cançons d’aquest sgrups.

Un encert aquesta trobada, un gran esforç organitzatiu, de recursos no només econòmics, sobretot humans, del voluntariat jove que s’ha implicat des de fa mesos en aconseguir un gran èxit, després d’onze anys des de la darrera acampada per la llengua.

Un esdeveniment que no s’ha limitat al concert, hi ha hagut múltiples accions, des de taules rodones amb moltes i diverses temàtiques, fins a jocs, elaboració de mural... la llista interminable que ha fet que des del migdia del dissabte fins al diumenge Sa Pobla s’omplís de gent jove, responsable, alegre, conscient del que significa una trobada per a la llengua, la nostra, la catalana.

Donam l’enhorabona a totes les persones organitzadores, de suport, ens queda curt, des de fa setmanes hi ha hagut la col·laboració entusiasta que ha aconseguit l’èxit de la trobada. Enhorabona i més, l’agraïment més sincer per la feinada feta, pels esforços, pels nirvis viscuts, per l’èxit aconseguit.

Una setmana abans, el divendres 28 visquérem al Teatre Xesc Forteza de Ciutat, l’acte de Compromís per la llengua, organitzat per l’Obra Cultural Balear. Ens hi trobàrem moltes entitats socials, ciutadanes, ecologistes, d’economia social, partidàries, sindicals... totes ompliren amb els seus representants el teatre, assistírem a la jornada i signàrem el nostre compromís individualment i col·lectivament, si representàvem una entitat.

Un acte de reafirmació, de compromís això és d’implicació, d’obligació voluntària, perquè ho crèiem, perquè ens sentim apel·lades, implicades, en allò que significa «per la llengua», la nostra, la catalana, la de l’Estatut, la del nostre petit país illenc.

Ens demanaven que escrivíssim com ho faríem, com seria el nostre compromís, per fer un arbre amb totes les targetes signades. Voldria que les voluntats expressades es facin realitat, trobin fermesa en la seva realització, sense por, amb molt de coratge i valentia.

Perquè ho requereix la situació que vivim a les nostres quatre illes, amb un augment de la població provinent de molts llocs del món, que ha canviat les estadístiques sociolingüístiques. Nous vinguts a les nostres illes dels països del nord europeu, del sud africà, del ponent sud-americà del llevant oriental. Nous illencs que han vingut a treballar, a viure permanentment, que duen els infants a les escoles, que descobreixen a la feina, al barri, als mercats la nostra realitat, diferent d’altres indrets de l’Estat espanyol, tenim llengua pròpia i l’usam amb orgull.

Per això és tan important que entitats socials com l’Obra Cultural Balear demanin fermament el Compromís per la llengua, perquè sabem les dificultats del nostre dia a dia quotidià en l’exercici del nostre dret a usar la llengua oficial a tots els indrets, a tots els àmbits.

Per això demanen i demanem coherència i conseqüència en allò que divendres 28 es va viure al teatre de Ciutat, perquè necessitem representants polítics coherents i ferms en la defensa de la nostra llengua, de l’ús social d’aquesta, de la seva promoció. Coneixem molt bé aquells que la menystenen, la menyspreen, que han nascut a les Balears i voldrien que només es parlés el castellà. Hereus orgullosos d’aquells dirigents que la prohibiren en anys foscos de la dictadura, que voldrien tenir la força per fer-la desaparèixer.

No ho aconseguiren en aquells quaranta anys del segle passat, no ho aconseguiran ara. Afortunadament tenim molta part del jovent conscient i compromès, ho ha demostrat el cap de setmana a Sa Pobla, tenim molta força i empenta per dur endavant el compromís signat, perquè volem una societat illenca, de les quatre illes nostres, plural, enriquida amb les aportacions dels nous vinguts, respectuosa i orgullosa de formar part de la comunitat lingüística dels més de deu milions que parlem català, que formem part d’una cultura, d’unes tradicions, d’un patrimoni històric, cultural, que ha perviscut durant segles i volem preservar per a les generacions futures.

I ho aconseguirem, perquè tenim la raó, la força i la convicció del nostre compromís.