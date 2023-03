Normalització 'mañosa' del monolingüisme castellà dins l'IB-Salut

Conec una persona que fa feina a la sanitat pública mallorquina. És catalanoparlant i li agradaria poder continuar fent feina, com havia fet de fa un caramull d'anys, en català en les seves tasques informàtiques de l'hospital i també continuar-hi enviant les comunicacions al pacients que no posin cap inconvenient en rebre-les en l'idioma oficial de Mallorca de fa quaranta anys i propi de fa vuit segles.

Aquesta sanitària diu que, en el camp de la cartelleria, hi ha llums i ombres: d'ençà que la Plataforma per la Llengua va malmenar una mica l'IB-Salut denunciant que, tira-tira a poc a poc hi feien desaparèixer el català i hi imposaven castellà tot sol, sense fer renou, de llavors ençà, segons per on ni n'han fet cas i, segons per on, sí que hi tornen fer servir la llengua de Mallorca amb una certa normalitat.

Però resulta que darrerament, tot s'informatitza i tot són programes i softwares nous i cada tants d'anys ho renoven. Són productes que se venen fets amb unes certes aplicacions aposta per a fer històries clíniques adaptades a cada pacient hospitalitzats. I tots ja vénen exclusivament en castellà. No n'hi ha cap que doni l'opció de fer servir el català. Cap ni un. Tot ve en estricte règim monolingüe castellà. D'aquesta manera, el personal sanitari, per molt que vulgui, no pot dur a la pràctica el seu dret de fer feina a Mallorca en la llengua de Mallorca.

I no tan sols això, perquè la cosa du molt més d'arrossegall: per mor d'aquest programa de funcionament informàtic intern només en castellà, totes les històries clíniques dels pacients, tota la documentació interna, tot està escrit només en l'idioma de l'Estat. Ben igual passa amb les altes clíniques que reben els pacients, amb les proves diagnòstiques i amb les recomanacions que els fan els metges, que ara són uns escrits únicament en espanyol. I ben igual passa també amb les proves complementàries, amb els reports interns o cap a altres hospitals: ara ho fant tot només en castellà. I això ho van normalitzant tira-tira, sense fer renou, sense dir res.

A més a més, diu que, davant la prova que ha feta ella més d'una vegada, de demanar als seus superiors per què no reincorporen, dins el nou programa, l'opció de fer servir el català, com era normal de fa unes quantes dècades ençà, resulta que se'n riuen. Se'n riuen quan els ho demanen. Com a molt qualcun li ha dit "és que es programa ve així".

Però, segons me conta aquesta sanitària, resulta que aquests darrers anys ha parlat amb els informàtics que els han instal·lats diversos programes d'aquests, i els ha demanat: “a Catalunya la vostra empresa també l'hi ha instal·lat, aquest mateix programa?" I li han respost que sí, que l'han instal·lat a Bellvitge, a l'Hospital Clínic i la Vall d'Hebron entre d'altres. I ells els demana: -I tenen l'opció en català?- I li responen que sí, que els demanaren que en tingués i feren la traducció, i que hi ha les dues opcions, que la Conselleria de Sanitat d'allà paga un plus per la traducció i ja està.

Però aquí resulta que no els surt dels dallons oferir aquesta opció. I aquests programes monolingües castellans no és que siguin només d'un hospital, sinó que els instal·len a tota la xarxa hospitalària, tots els hospitals i a tots els centres de l'IB-Salut de les Balears. L'ús d'aquests programes està unificat, de manera que això és un producte que el compra l'IB Salut per a instal·lar-lo a tots els seus centres. Així és que la censura del català, fins i tot del bilingüisme, ara va seguida de l'estricte monolingüisme castellà a tots els centres sanitaris de les Balears.

Aquesta maniobra suposa un incompliment amb tota regla de l'obligació legal, constitucional espanyola i estatutària balear, que té el Govern de les Illes Balears i totes les seves conselleries, inclosa la de l'IB-Salut, de fer servir amb normalitat la llengua oficial i pròpia de les Balears. No crec que hi hagi enlloc en el món on les autoritats sanitàries censurin, llevin d'enmig, extirpin del seu funcionament intern la llengua oficial i pròpia. Enlloc en el món!

Consider que aixó és un escàndol gros. És ben necessari que la Consellera de Sanitat, Na Patrícia Gómez, i la Presidenta del Govern, Na Francina Armengol, hi facin qualque cosa per tornar dur les coses a solc a fi que tant els usuaris com els servidors de la sanitat pública mallorquina puguem viure amb normalitat lingüística a Mallorca.