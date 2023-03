La mar tampoc no és nostra, és de Madrid

Gràcies als governants i als aspirants a ser-ho, la gent viu mobilitzada. Pertot es veu gent al carrer darrere pancartes que demanen qualque cosa. Com que fa falta de tot, es demana un poc més. N'hi ha que es manifesten per demanar el que creuen que és just. D'altres es manifesten per atacar i anar en contra dels manifestants. Alguns governants fan el que poden per governar i per nedar a contracorrent dels que volen impedir que governin. El Govern espanyol vol assegurar que les pensions es puguin cobrar avui i d'aquí a 50 anys, però n'hi ha que volen impedir que ho facin. Si la pensió es calcula segons el que has cobrat o pagat els darrers 25 anys és millor que si ho fa de tota la teva vida activa. Matemàticament, és un clar avanç, és una clara millora, i si per fer això necessita augmentar els imposts, és natural que així sigui. Doncs qui està en contra d'aquest fet? La dreta i l'extrema dreta. Sí el PP i Vox. Com respon la societat? Els sindicats hi estan d'acord. Els empresaris hi estan en contra. Els pobres hi estan d'acord i els rics hi estan en contra. I qui està a favor dels rics? El PP i Vox. Per això ells també hi estan en contra. El PP va congelar les pensions i està en contra que pugin, perquè això significa que els rics paguin més. I ells, que sempre han governat per als rics, no ho poden consentir. Llavors, què passa si arriben les eleccions, i els pobres que són més se n'adonen de la feta i no els voten? Llavors cerquen que arribi l'aniversari de l'acte terrorista islamista, o cerquen que tornin els dubtes que va sembrar el seu mestre Aznar, que si era ETA, que si l'esquerra hi tendria connexions, etc. La qüestió és sembrar el dubte i fer que els pobres s'oblidin de les pensions i els votin, perquè ells estan a favor de les víctimes i arrosseguen els peus per anar a posar corones als caiguts l'11 M. I allà trobarem el batlet de Madrid i la "xulapa" madrilenya empenyent la corona cap al monument funerari. Les eleccions es troben darrere el cap de cantó i ja veurem qui ens tocarà votar, si la dreta existent o l'esquerra inexistent, els catalans venuts i traïdors existents o els independentistes inexistents. Atenció al gran empresari i president del Madrid, que està estudiant si ataca el Barcelona per comprador d'àrbitres. Ara resultarà que les copes d'Europa guanyades pel Barça se li hauran de retirar per haver-les guanyades il·legalment. És allò de banyuts i pagar el beure. És com allò que vaig explicar la setmana passada del jugador que varen lesionar i que el varen enviar a l'hospital, resulta que la Federació el va castigar amb dos partits sense jugar. Encara no entenc per què no el varen castigar sense jugar mai més. Es veu que és molt greu esser lesionat i acabar a l'hospital. Heu vist jugar el Barça i que sigui beneficiat pels àrbitres? Idò què cerquen aquests abusadors de la seva posició centralista? Idò votarem aquests abusadors dèspotes!

Fa 15 dies que es va celebrar l'aniversari del cop d'estat de Tejero del 23 F. Algú s'ha demanat què hagués passat si hagués triomfat el cop? Sí, algú s'ho ha demanat i ha explicat què hauria passat: idò ara tendríem violència policial, més presos polítics, més polítics exiliats, l'1 d'octubre no hauria existit, hi hauria més cantants condemnats i no per motius independentistes, hi hauria també pallassos imputats o investigats, obres d'art censurades i més atacs al català i les altres llengües que poguessin fer ombra a l'espanyol a qualque territori de l'Estat. Així n'hi hauria uns quants o molts... de contents.

Al 'Nacional.cat' podem llegir una notícia sobre energia eòlica en la qual es demostra que el govern centralista espanyol imposa el seu projecte eòlic en el golf de Roses i per fer-ho afirma que "la mar no té comunitats autònomes", sinó que tota la mar és del Govern central, segurament igual que l'aire, fins i tot el que respiram.

La notícia d'Abel Degà diu el següent: "El Consell de Ministres ha aprovat els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) i ha imposat, finalment, considerar el golf de Roses com un espai adequat per instal·lar projectes d'energia eòlica. Tot i l'oposició del territori a aquest projecte i la insistència de la Generalitat de tenir en compte els seus criteris, fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic apunten que "el mar no té comunitats autònomes". És a dir, que qualsevol decisió sobre què es fa al mar dels diversos territoris de l'estat espanyol ha de passar per Madrid.

Així ho ha anunciat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la màxima responsable del departament de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Es tracta, tot plegat, d'un document que defineix el pla d'usos de zones delimitades en les aigües espanyoles per tal de produir, fonamentalment, energia eòlica marina instal·lant-hi aerogeneradors. És a dir, que encara no està definit quins projectes concrets s'instal·laran al mar de tot l'Estat perquè ara serà el torn de la secretaria d'Energia per valorar els projectes que presentin promotors privats. Però les mateixes fonts apunten a aquest diari que governs com el de la Generalitat no podran decidir absolutament res del que s'hi acabarà fent —en tant que és tot competència estatal— per molt que la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, manifestés fa uns dies la intenció de l'executiu català de decidir què s'hi fa "a casa nostra".

"El golf de Roses és l'únic punt situat en aigües catalanes que s'ha inclòs en els POEM a causa del seu alt potencial per al desenvolupament de l'energia eòlica marina. Malgrat que les intencions de Madrid han generat un fort rebuig al territori, des del Ministeri de Teresa Ribera s'insisteix que s'ha tingut sempre en compte, com a condició sine qua non, preservar la biodiversitat de cada POEM. "Hi ha hagut una prioritat absoluta perquè els ecosistemes puguin preservar-se", remarquen fonts de Transició Ecològica".

"Així mateix, el Ministeri assegura que la delimitació dels POEM no s'ha fet en cap cas tenint en compte els desitjos dels promotors privats, sinó fent una anàlisi exhaustiva de cada quilòmetre quadrat de les aigües espanyoles. "L'únic que s'ha fet és zonificar el mar i establir on és possible desenvolupar activitats econòmiques", apunten des del govern espanyol. Dit això, aquest Ministeri encara no és capaç de respondre quan començaran a instal·lar-se molins de vent arreu del territori".

"Ara per ara, hi ha sis projectes sobre la taula que podrien aplicar-se al golf de Roses; i la Generalitat ja ha presentat el seu, que passa per col·locar-hi una plataforma flotant per investigar en prototips i veure els efectes que té sobre el mar aquesta tecnologia. La consellera Jordà va apuntar que la proposta ha de permetre "tenir tots els dubtes resolts" abans no es posin en marxa la resta de projectes. "És el compromís que hem adquirit amb els alcaldes", va manifestar. Ara bé, des de Madrid són taxatius i assenyalen que la Generalitat no pot decidir res". Idò com sempre.