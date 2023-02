Letízia, la maleducada

El reis espanyols Felip de Borbó i Letízia Ortíz, varen visitar Menorca, el mes passat, per inaugurar l’emblemàtica Farmàcia Llabrés, la qual Juan Ignacio Balada els va deixar en herència i que ara, una vegada rehabilitada, gestionarà la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, per convertir-la en un espai d’integració social i oberta al públic amb visites guiades.

La visita dels monarques espanyols va començar el matí a l’Illa del Rei, on se’ls mostrà la rehabilitació de l’antic hospital. Durant la visita, Ortíz va fer diverses mostres de mala educació, que varen culminar quan en entrar a una sala de l’antic hospital on hi ha penjada una fotografia del rei emèrit espanyol, Juan Carlos de Borbón. Va ser aleshores quan, de males maneres, va abandonar el seguici i va partir, davant l'estupefacció de la resta de components del seguici.