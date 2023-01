Ferides de la terra i els mals reparar

Tard o d'hora es farà inevitable engegar radicals polítiques públiques de reparació de les ferides de la terra. La triple crisi ecològica (clima, biodiversitat, i espais naturals) fa inajornable actuar de valent per modificar allò que hem fet malament. No disposem ja de més temps per revertir ferides, entre d'altres, en forma d'autopista, ampliació de ports, instal·lacions fotovoltaiques... i pedreres. Entorn d'aquestes polítiques reparadores s'hi mouran –s'hi mouen ja- les pèrfides forces del mercat, de l'especulació... Serà –ho és ja- una qüestió en disputa.

Del mal reparar de les Pedreres Sa Garrigueta Rassa i Can Rosselló és del que aquesta setmana us vull xerrar. Els veïns i veïnes del barri palmesà de Son Anglada, i un conjunt d'entitats -com ara la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Palma, el GOB, Terraferida, Amics de la Terra, Joventut x Clima- estan recollint firmes de la ciutadania en rebuig a uns projectes de restauració d'aquestes pedreres, que estan actualment en tramitació, que, com s’afirma en els fulls de signatures, presenten tot un seguit d'impactes negatius sobre la població i el seu entorn pels següents motius: "per la seva proximitat a nuclis urbans, perquè la via d'accés és absolutament inadequada per assumir el trànsit de 35.000 camions/any, d'anada i tornada durant 20 anys (un camió cada 3 minuts, 7 hores/dia i 5 dies/setmana), i és inadequada perquè en alguns trams no supera els 5,60 m d'ample i no es poden creuar dos camions, tampoc no compta amb voravies, el que fa incompatible l'activitat de la pedrera amb els usos de la via: travessia urbana; ruta escolar; ruta ciclista; principal punt d'accés a Palma des de Puigpunyent".

Endemés, aquests projectes de restauració dels que, per cert, l'informe mediambiental realitzat per l'Ajuntament de Palma és negatiu, tenen "greus dubtes sobre la seva viabilitat. Sembla impossible aconseguir més de 8 milions de tones de material inert per omplir el forat. Es pretén instal·lar maquinària i fer triatge de materials d'enderrocs de la construcció sobre un dels aqüífers que abasteixen la ciutat, el que suposa un alt risc de contaminació per la nocivitat d'alguns materials. Els projectes tampoc avaluen l'impacte que el soroll, la pols, les vibracions, etc., tindran sobre la població".

Tot un exemple de mal reparar! Per contra, una bona pràctica de reparació d'aquesta ferida passa -com reclamen veïns, veïnes i entitats- per "la necessitat de protegir la població, la seguretat viària i la defensa de l'interès general de la ciutat de Palma". És clar que hi ha alternatives: Expropiació per part del Govern de les Illes Balears, i, una vegada que els terrenys siguin públics –del comú-, deixar que la natura faci la seva sàvia tasca reparadora.

El cas que coment és, insistesc, un exemple de quan el "mal reparar" d'una ferida a la terra és un problema i no una solució. Per això cal sortir al carrer: La Plataforma Ciutadana Pedreres Sa Garrigueta Rassa i Can Rosselló ens convoca diumenge que ve, 5 de febrer, a les 11 h a manifestar-nos a la plaça de Cort de Palma. Parc sí. Abocador permanent no! Som-hi!