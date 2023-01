Per a què serveixen els conills orats?

Primer de tot per matar-los. Segonament per menjar-se els sembrats tendres, i com més tendres millor, si pot ser alfals, o si no plàntules de marfull (ara floriria) o llorer i moltes altres floretes que trobaríem pels voltants del bosc i zones amb un poquet d'humitat. La garriga seca, o el bosc que es consolida en haver abandonat el conreu, aviat fa les plantes més tiroses, potser per això, a més de les epidèmies els darrers anys se'n veuen pocs, i això que es dediquen moltes zones per a sembrar expressament per a engreixar conills per a, naturalment, matar-los.

Després, lògicament, caldrà anar al Govern a reclamar subvencions per tancar, si pot ser amb filferrada de pues, a compte de subvencions agrícoles, ja que Déu ha volgut que els conills, si no es porten bé, es consideren plaga, i de fet poden arruïnar els darrers pagesos que encara sembren per vendre a plaça. En conseqüència també serveixen eventualment per insultar els polítics perquè no saben dirigir els conills cap on han d'anar a pasturar sense molestar ningú.

És un cas molt semblant al de les cabres, però afortunadament en petit i més divertit, ja que les cabres són molt males de rosegar, per això se n'afluixen de matar-les, a part que els bocs eren tradicionalment la representació del dimoni, en canvi, els conills són tan simpàtics que tant poden protagonitzar els dibuixos animats com acompanyar els Teletubbies.

Els llibres d'ecologia antics posaven els conills com a prototipus de plaga, gairebé com a la plaga de totes les plagues, des de Mallorca fins Austràlia. Com que ara tot foravila és especulació, això de les plagues surt a rotlle només quan convé, segurament per demanar subvencions. Per aquí havíem parlat anteriorment d'espècies invasores bones i dolentes (ací). Amb aquest esquema els conills són invasores VIP: els van a cercar i els cuiden fins que estiguin a punt per a matar-los.

Amb els nous temps ecologístics s'ha descobert que, alhora que desertitzam Doñana, es pot gastar una milionada en la cria de conills i això afavoreix el linx ibèric. L'èxit ha estat tal que la fórmula aquesta ja s'està exportant, a Mallorca per exemple, el problema és que aquí no hi ha linxs. Aquí, a part de l'os rentador, que justament és invasor dolent, el més semblant als linxs són els caçadors, que després "són necessaris" per a controlar el problema creat, ves per on, i ho solen fer tan bé que quan governa el PP els posen en substitució dels ecologistes en les taules consultives de gestió ambiental.

El govern d'esquerres no s'atreveix a tant, però com que els caçadors són una pesquera de vots ben important, els ajuden i avalen en la importació de conills, ja que com diu un presumpte responsable amb aquesta problemàtica "no es podien quedar mans plegades". Amb les cabres sí: poden fer el colló fins que no quedi cap alzinar regenerable.

Com diria Eugenio: Saps aquell que diu... que els jutges espanyolistes necessiten terroristes, i si no en troben n'acusen Valtònyc? Idò per ací van els tirs.