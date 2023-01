Preocupació pel cas 'Selva' dins el PP

Dins el PP hi comença a haver preocupació pel cas 'Selva', les greus acusacions a l'Ajuntament de Selva per haver modificat presumptament un informe tècnic per afavorir interessos privats, i és que hi ha destacats dirigents que comencen a veure molt possible haver d'afrontar una causa penal contra Joan Rotger en plena precampanya.

La periodista, ara jubilada, Margalida Solivelles, feia un enfilall de piulades al seu compte de Twitter on explicava que «Conten que entre un i l’altre informe, els cops damunt taula ressonaren per tot el Raiguer. No sabem si se sentiren fins a la seu del carrer Palau Reial...

També, que entre un i l’altre, manaren al tècnic que només respongués les preguntes de la provisió del batle del 15/11/22. Un mes més tard, 22/12/22, fa una nova provisió, després d’un nou escrit dels afectats, insistint que els informes s’han de fer de tot l’expedient.

Els veïnats han demanat amb insistència, per escrit i a plenaris, l’informe tècnic que faltava per començar les obres. Deien que tenien llicència, ara s’ha sabut que no era així.

Mentrestant, les obres van començar i han continuat sense interrupció. Ben a la vista de l’Ajuntament, per l’activitat del continu transport del material i per estar a la mateixa plaça de l’edifici municipal.

A l’informe que dona per correcte l’Ajuntament no diu res de «la sala principal del restaurante está en el exterior de la edificación» com assenyala el projecte d’execució, ni del projecte d’activitats per l’ús dels jardins.

El batle de Selva, Joan Rotger és un experimentat polític: 25 anys batle, càrrec que ha compaginat com director general quan era conseller d’interior José M.Rodriguez i vicepresident del CIM amb Maria Salom. També va presidir el PP de Mallorca».