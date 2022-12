'Feliç falsedat' i la meva playlist nadalenca d'enguany

Escric aquesta darrera col·laboració de 2022 a dBalears en les primeres hores del matí de Nadal. No sé massa sobre què escriure. No em veig amb coratge de fer un resum de l'any que s'acaba, i em reserv per a diumenge vinent comentar les previsions per l'any que estam a punt de començar que fan alguns prestigiosos organismes i think tanks. Avanç que no són previsions de flors i violes. La situació actual, a casa nostra i al món, tampoc no és de felicitat per a molta gent. Com l'alegria col·lectiva en què vivim aquests dies nadalencs, tenen quelcom semblant a una falsedat col·lectiva i global. No me n'he sabut estar de continuar escrivint acompanyat del tema 'Feliz Falsedad' dels musicalment inclassificables Soziedad Alkoholika.

Malgrat aquesta introducció, aquest no és un article per aixafar la guitarra a ningú. Ans al contrari. No se m'ha ocorregut altra manera de començar per suggerir una playlist nadalenca:

Res millor per a desdejunar el matí de Nadal que el doble CD "Aires de Glòria". Una selecció de lo millor de les cantates de J.S. Bach. La selecció comença amb un fragment de la Cantata 147.

A l'hora del vermut va bé ser un poc gamberro amb, per exemple: 'Mistress For Christmas' d'AC/DC, 'Afunfun Afanfan' de Siniestro Total, 'Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)' de The Ramones, i, òbviament, 'Aquí és Nadal i estic content' de La Pegatina.

A la cuina, tot preparant el dinar, que no hi faltin Sau amb 'Cançó de Nadal', Txarango amb 'Compta amb mi', i Els Catarres amb 'És Nadal al món', i Joan Dausà amb 'Si ens veiessis'.

L'horabaixa de Nadal, com tantes altres horabaixes, és de jazz. No hi poden faltar tres clàssics imprescindibles: 'Blue Xmas', 'Greensleeves Take 4', i 'I've Got My Love to Keep Me Warm' interpretats, respectivament, per Miles Davis, John Coltrane, i la grandíssima Billie Holiday.

Quan l'horabaixa ja ha avançat, toca un poc de nostàlgia grunge amb 'Let Me Sleep (It's Christmas Time)' de Pearl Jam, i la malvada 'Christmas Card From A Hooker In Minneapolis' de Tom Waits, la meva cançó de Nadal preferida.

I a la nit Nadal, a les 20 hores a la plaça de Cort de Palma hi ha la concentració i encesa d'espelmes convocada per l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears. De camí la banda sonora molt bé pot ser la gran diva saharaui, Mariem Hassan, per exemple amb aquesta interpretació de 'Rahy El Aaiún Egdat'.

Que la música vos acompanyi!