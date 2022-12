Palma no té horari infantil

Fa uns dies, a través de les seves xarxes socials, l’Ajuntament de Palma recordava que l’any 2018 va ser declarada per la Unicef ‘ciutat amiga de la infància’. Bona cosa si no fos perquè en llegir-ho vaig lligar caps amb la notícia publicada nou dies abans que esmentava que la Federació d’Associacions de veïnats de Palma demanava que tot bar i local d’oci tancàs com a màxim a les dotze de la nit, i que tot establiment d’oci nocturn hagués d’estar situat a zones no residencials.

M’atrevesc a afirmar que un infant no pot créixer de forma saludable a barris com Santa Catalina o Son Espanyolet, on es pateixen gairebé tota la nit, renous de locals de restauració o de lloguer turístic respectivament. I hi afegiria que ni tan sols aconseguint l’esmentat tancament a les dotze. La mitjanit i les hores prèvies no són hora infantil.

Ara que es parla tant de racionalització d’horaris, els de bars, restaurants, discoteques i similars haurien de ser els primers en ser modificats, per tal de garantir el dret al descans dels veïnats i el saludable desenvolupament dels infants. Si la ciutat vol tenir oci nocturn, aquest s’ha d’ubicar ben lluny dels nuclis habitats. A Cort, però, encara no ho han entès.