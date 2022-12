El món es torna boig, ara ja estic del tot segur. I és que no us podeu imaginar la cara d’idiota que se’m va quedar fa uns dies quan, fent el cafè i escoltant les notícies de primera hora del matí, vaig sentir parlar -als mitjans de Madrid!- del cas de “la bandera a La Salle de Palma”. Com era possible que aquest doi fos notícia?, vaig pensar.

Us faig cinc cèntims, per si no estau al cas: segons els diaris, una professora va fer llevar una bandera rojigualda d’una aula -fruit del seu odi a Espanya, està clar- tot coaccionant els al·lots, que només cercaven animar la selecció nacional. Els alumnes -com Fueteovejuna, todos a una- s’hi van negar, defensant el seu dret inviolable a fer el que els hi dona la gana, i com a resultat la docent -com si fos un personatge maligne de Disney- va expulsar tota la classe, que pobrets, no havien fet res. Per a més inri, s’ha de destacar que la profe era de… català, i això és una dada molt important que destaquen tots els mitjans -des del Diario de Mallorca fins a OKDiario- perquè ja se sap com són aquests prototerroristes seguidors de Pompeu Fabra i Ramon Llull.

Ara bé, resulta que si gratam un poc, tot això que diuen els mass media no és del tot veritat, vamos, que són Fake news en estat pur. Perquè tal com ha aclarit aquest mateix diari “La veritat és que davant el conflicte provocat per alguns alumnes que es negaren a retirar una bandera espanyola de dins una aula del col·legi, tot i que les normes, en aquest sentit són claríssimes, el director de secundària va decidir que per refredar el conflicte i donat que només restaven dues classes per fer (Llengua i Filosofia), suspendre-les i que els alumnes podien anar-se'n a casa”. Arribats en aquest punt, crec que és raonable pensar que el problema dins l’aula no sorgí per la bandereta en qüestió, sinó més bé perquè n’hi ha uns quants al·lots que són uns malcriats. Riure per no plorar.

En mig de tot això, Vox -defensors de l’ordre i el respecte a l’autoritat, menys als profes de català, òbviament- treu suc a l’assumpte, el PP es fa el suec i els violents amenacen de mort a la docent. Tot molt normal a l’Espanya de Perro Sänchez, com dirien a EsRadio. Dins aquest desgavell, els de Jorge Campos han iniciat una campanya perquè acomiadin a la professora. Per rematar-ho el govern -malgrat les bones paraules de suport de PSOE, Podem, i Més- ha dit que enviarà a la inspecció educativa, com si es tractés d’un cos parapolicial, a investigar els fets… Ens hem tornat tot bojos?

Ningú se li escaparà que la situació se n’ha anat de les mans, i que els únics beneficiats són els que atien l’odi. Però ja tot dona igual, el mal està fet i els diaris venuts. Ningú rectificarà, ningú demanarà perdó, i ningú, està clar, podrà pagar a tots els implicats -docents, alumnes i pares- les hores d’angoixa, estrès i maldecaps soferts a mans de periodistes, polítics i opinadors sense escrúpols.

I davant tot aquest soroll, tuits i publicacions, jo em deman on és la veu sensata dins aquest món mediàtic, que digui, que potser, és del tot raonable pensar que dins l'aula el que és normal és fer classe -aprendre a pensar, ser crítics i treballar continguts- i no animar a una selecció de futbol, perquè al cap i la fi, això ja es pot fer després que soni el timbre.