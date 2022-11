Aquest pròxim dimarts, 29 de novembre, a les 19 hores, a la palmesana Llibreria Quars es presenta el llibre de David Casassas intitulat 'Llibertat incondicional. La Renda Bàsica en la revolució democràtica'. En direu -amb raó- que a Palma, de prestacions de llibres n'hi ha a balquena. Però aquesta és un xic especial, si més no, per dues raons:

En temps d'ayusisme banalitzador del concepte de llibertat és imprescindible posar els punts damunt de les is. En aquest sentit, "aquest llibre es compromet amb una idea de llibertat per a la qual la independència socioeconòmica d'individus i grups juga un paper fonamental" (pàg. 23). En aquesta idea amb profundes arrels en el republicanisme plebeu, la Renda Bàsica Universal i Incondicional com a proposta transformadora per garantir de debò l'existència material de tothom, n'és un element crucial. Com d'aquests assumptes hi ha molt poca literatura en català, l'existència d'aquest volum, editat per Tigre de Parer (2022), esdevé en la segona raó que fa especial la presentació de 'Llibertat incondicional. La Renda Bàsica en la revolució democràtica'.

Tanmateix, el punt cabdal és que estem davant un assaig de filosofia política que qüestiona gairebé tots el artefactes teòrics-ideològics del sentit comú del neoliberalisme més barroer i del progressisme resignat. A tall d'exemple, David Casassas sosté que "la llibertat no es pot pensar des de la justícia (re)distributiva. La llibertat és un fi en si mateix que no pot dependre d'atzars socials que puguin invitar a formes d'assistència ex post" [...] "La llibertat no ha d'estar en joc. La llibertat, senzillament, no pot naufragar" (pàg. 26).

En aquest sentit, la renda bàsica que defensa David Casassas -i tothom que ho fem amb una indissimulada perspectiva de transformació social alliberadora- és una proposta (pre)distributiva, sostinguda econòmicament sobre una profunda reforma fiscal radicalment justa, que, en actuar ex ante, garanteix el dret a la subsistència, i, conseqüentment, la llibertat de poder viure vides no estrictament condicionades a mecanismes que exigeixen una permanent petició de permís. L'autor de 'Llibertat incondicional' sosté, amb tota la raó, que "la renda bàsica no condueix inevitablement a escenaris socials de naturalesa postcapitalista. Però la renda bàsica es mostra capaç de desactivar un dels principals mecanismes disciplinants que trobem a les societats capitalistes, incloses les que incorporen dispositius benestaristes: el caràcter obligatori, forçat, del treball assalariat" (pàg. 228).

Per evitar distraccions i emperons malintencionats, convé insistir que la universalitat i incondicionalitat d'aquesta renda bàsica ha de ser part d'un renovat i enrobustit estat social no mercantilitzat (les propostes turboneoliberals de xec substitutiu de sanitat, ensenyament, serveis d'atenció a la dependència, pensions... públiques, són absolutament antònimes amb el que aquí es proposa i defensa). També paga la pena desmentir el "cunyadisme" segons el qual la renda bàsica és sinònim de vagància i apatia emprenedora. Ans al contrari, es vol llibertat incondicional per què se’ns deixi fer... "en el sentit que ens aixequem i ens atrevim a disposar políticament, entre tot i totes, d'aquells recursos –per què no una renda bàsica, entre d'altres?- que ens facin personalment independents, per, a partir d'aquí, anar filant una interdependència que puguem reconèixer com a cosa nostra i per a les nostres vides" (pàg. 102).

Doncs, ja ho sabeu: D'aquestes suggerents reflexions, i de les que lliurement i incondicionalment ens plagui, en podrem parlar amb la regidora de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, el professor d'ètica i teoria política de la UIB, Bernat Riutort, i, és clar, amb l'autor de 'Llibertat incondicional. La Renda Bàsica en la revolució democràtica', David Casassas, el 29 de novembre, a les 19 hores, a la Llibreria Quars.