Bus-Vao, Giri-Vao, Xofer-Vao, Polític-Vao, Milionari-Vao...

Fa uns dies s’ha obert a l’autopista de l’Aeroport el que els polítics anomenen carril ‘Bus-Vao’. Això de ‘Vao’ ve per ‘vehicles d’alta ocupació’, que traduït vol dir dos o més viatgers. La idea en sí no és dolenta, si no fos per una sèrie de matisos particulars i injustos en el nostre cas.

El primer emperò és el ja habitual començar la casa per la teulada dels nostres polítics. No pots posar un carril Bus-Vao sense abans disposar d’una molt bona xarxa de transport públic per a la gent usuària habitual de la via. Això implica abundants línies de bus amb elevades freqüències. El temps de pas per parada a la ciutat de Palma és inadmissiblement elevat i la gran assignatura pendent. Intervals de 10 o més minuts són habituals (línies 3, 4...) , arribant a escandalosos 40 minuts (línies 6, 22..), 30 minuts (línies 2, 7...), 25 minuts (línia 1...), 22 minuts (línia 24...), 20 minuts (línies 20, 25, 46...), entre 20 i 40 minuts (línia 29...) entre 20 i 60 minuts (línia 47...)... per posar només uns exemples. Qui hagi d’agafar dos o més autobusos ja pot anar sumant temps d’espera i de recorregut.

El segon emperò és, com no, l’ús turístic del carril. Els usuaris que, davant la impossibilitat de desplaçar-se amb transport públic hagin de fer peregrinació a velocitat de processó en cotxe per l’autopista, veuran espantats com els turistes que acaben de llogar cotxe a l’aeroport el podran fer servir, donat que solen ser dos o més ocupants. Una vegada més, el turista és el privilegiat per davant del que resideix i paga impostos aquí. A tots ells hi podeu afegir els cotxes de matrícula estrangera. En aquest últim cas, però, no per fer-ne un ús il·legal, sinó pel fet quasi conegut per tots ells, que les multes imposades via càmera quasi mai s’arriben a cobrar, donada la dificultat policial de reclamar sancions de trànsit i fer procediments d’embarg de comptes a l’estranger.

El tercer factor d’injustícia es donarà en els cotxes oficials, que sempre que duguin el polític de torn, ja seran dos ocupants. Afegiu-hi els d’aquells rics que disposen d’algú que els faci de xofer o aquells per als que pagar 200€ per cada vegada que hi passin els és el mateix o menys que a la resta ens és pagar un cafè, perquè que jo sàpiga la sanció és només econòmica i no treu punts del carnet.

Sincerament, voldria equivocar-me, però no crec que així com estan les coses suposi una reducció de la quantitat de vehicles en circulació per l’autopista, i en conseqüència, tampoc crec que hi hagi cap benefici ecològic, sinó més bé el contrari: més cotxes de combustió durant més temps en una via col·lapsada. És el que té començar la casa per la teulada.