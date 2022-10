Un lideratge que no pot quedar silenciat

He esperat gairebé tres mesos a comentar les dades de la Seguretat Social del primer semestre de 2022 referides als permisos per naixement i cura de menors (el que abans en dèiem permisos de maternitat i paternitat) i d'excedències per a cures de familiars. Esperava que ho fes alguna d'aquestes autoritats nostrades que són tan rabents per a bravejar del lideratge de les Illes Balears en qualsevol dels indicadors considerats importants pel mainstream neoliberal. Quan vaig constatar -sense cap sorpresa- que l'establishment de les dades socioeconòmiques havia obviat –mai de mai l'han comentat- qualsevol valoració d'aquestes dades, em vaig donar un poc més de temps per a veure si des de l'àmbit de les polítiques públiques autonòmiques d'igualtat, és a dir, la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, o l'Institut Balear de la Dona, en feien, si més no, cinc cèntims. Però, fins allà a on jo estic assabentat, tampoc han dit res.

Doncs, com supòs que hi ha un absolut desinterès polític-institucional per aquest assumpte, vet aquí un comentari d'aquestes dades perquè no quedi silenciat un lideratge que, a parer meu, si es manté, té moltíssima importància i interès.

Abans de comentar la dada que ens situa a les Balears com a líders, s'escau fer referència que durant els primers sis mesos d'enguany s'han concedit un total de 6.169 prestacions per a les persones que gaudeixen o han gaudit de permisos per naixement i cura de menors. Hi ha bastant paritat pel que fa al progenitor que sol·licità el permís, tot i que el 52% són permisos sol·licitats pel segon progenitor. En qualsevol cas, hi ha una considerable progressió en la participació dels pares en aquests permisos. Sembla evident que el progrés en la corresponsabilització de les cures dels nounats és un èxit de les polítiques implementades en aquesta matèria en els darrers anys, tot i que queda molt per fer. Per exemple, ampliar el temps de permís de les mares que fa anys i panys està congelat en les setze setmanes.

Ara bé, el punt veritablement sorprenent són les dades d'excedències per a cures de familiars: A les Balears en el primer semestre d'enguany s'han sol·licitat un total de 570 d'aquestes excedències, de les quals el 79% són per a dones i el 21% restant per a homes. Certament, es manté la gran feminització d'aquestes prestacions per a treballs de cures, i, tanmateix, el fet és que amb aquest 21% per a homes, les Balears lideren el rànquing autonòmic de participació percentual masculina. La segueix, amb un 20%, Canàries, i, a gran diferència, la resta de comunitats autònomes. La participació masculina en aquestes excedències en el conjunt de l'estat és només del 13%.

Veurem quina és l'evolució en els trimestres vinents, però són dades provisionalment positives que s'havien de comentar. Queda fet!