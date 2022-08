De la mexicana betzola i l’entorn no gaire millor

Aquests dies ha estat trending topic, també als comentaris d’aquest diari (unanimitat en que se’n pot tornar més aviat que de presa), una mexicana betzola, diuen que influencer, que no sabem què ha vingut a fer per aquí, però diu l’ha regirada que es parli català i, a més a més, que ens atrevim a deixar-ne constància en alguns rètols, i no ha tingut altra ocurrència que fer-ne uns comentaris grotescos i patètics per als seus seguidors, que diuen són molts. Tan grotescos i patètics que tendria sentit si fos un encàrrec d’un partit feixista, o que ella mateixa ho sigui. Per a una altra hipòtesi tot és massa primitiu, ridícul, frega l’inversemblant i passa de l’insult. A més han aparegut “aclariments” que ho empitjoren, si és possible, dient que son pare és de Muro. A part del mínim d’educació i decòrum que qualsevol persona decent mostra en anar de visita a casa d’altri: “Allí donde fueres, haz lo que vieres”.

Per si algú no ha entès res els ho explicarà millor la notícia de dBalears, i com ho rebla Àngel Aguiló President que, per variar, va reaccionar ipso facto i va posar la intrusa aquesta al seu lloc: Una 'influencer' mexicana resident a Mallorca remuga perquè no entén els senyals escrits en català.

Ací tenim altres feines que analitzar betzolades, però en mostrarem un botonet, si més no per justificar el pròleg. La infiltrada prota escarneix que ací deim, i fins i tot tenim barra d’escriure ‘aeroport’ enlloc de ‘aeropuerto’ que, com dicta el seu curt enteniment, és allò normal. Aquest error ja desqualifica tota la resta, però és que tot el seu muntatge ho és, un error. El primer error ja és gravar-se dient collonades i escampar-ho per les xarxes.

Tornant a ‘l’aeroport’, justament en francès és ben igual, o “pitjor”, ja que encara hi fiquen un accent que pocs col·locaríem bé, en anglès també és molt semblant i cap somera no s’anirà a filmar a Gatwick per a fer escarni que allà posen ‘airport’. A part que ‘aeropuerto’ és el mateix amb dues vocals incrustades, aleshores és inimaginable que cap sudamericà hagi perdut un avió per aquest motiu. I la típica pregunta del milió: què fan aquests mesquinets quan lloguen un cotxe per Alemanya? Com s’ho fan per tornar a casa?

Doncs si no té cap sentit fer-se gravacions idiotes ridiculitzant els anglesos per escriure ‘airport’, o als neerlandesos per escriure ‘luchthaven’, perquè en té fer befa dels catalanoparlants per posar ‘aeroport’? Doncs perquè la qüestió no és l’idioma, pot esser feixisme o un misteri que deixarem ho investigui un altre.

Entre altres incongruències, aquest tipus de discurs és madrileny (y alrededores), no és mexicà, o no pot esser d’una mexicana que vulgui esser respectada. A Mèxic es parlen una setantena d’idiomes, ignor quins ni quants tenen un sistema ortogràfic, però tots en tenen dret, i el primer dret és a esser respectat. Aleshores, enlloc de venir de Mèxic fins ací per desprestigiar-se, hauria estat més econòmic quedar pels pobles mayas i fer befa de com escriurien ‘aeropuerto’ en yucateco, per exemple i, ja posats, els pot demanar que si eren tan llestos com diuen, com és que els va apallissar Hernán Cortés, els hereus del qual ara governen (és un dir) Mèxic.

Sembla tenir molt a veure amb la generació Peter Pan, cada vegada més veciats i fins a l’absurd, que també es van fent grans sense noció de respecte als altres ni cap obligació envers la societat, alguns ni a la pròpia família. Els que no saben fer res més que pegar ditades a la maquineta, i creuen que el que no els surt a la seva pantalleta no existeix, també, cada any són un any més grans i algun dia s’han d’incorporar al “món dels grans”, amb un èxit desigual i adesiara amb un bon fracàs.

Serà per això o per casualitat que la majoria d’empresaris s’estimen més un treballador de 40 anys que dos de 20, cosa que no consona amb la proverbial energia juvenil ni amb el mantra que estan més ben preparats que mai, però... preparats per a què? L’atur juvenil és molt superior al d’adults i casualment, o no, Espanya lidera això. Aquests dies ha estat notícia que la natalitat ha tocat fons, i és clar: si amb trenta i tants sa mare encara els dona menjar a la carta, coses amb ketchup, naturalment, com s’han d’emancipar?

En el cas que ens ocupa, el que més preocupa és el nivell cultural ínfim de la protagonista, fa vergonya aliena només pensar que la tenim prop, i resulta que té, diuen un caramull de seguidors, que per lògica han d’esser encara un poquet més curts que ella (afortunadament no ho poden esser gaire més), i aquesta gent, segurament quan es morin els pares i els deixin el pis, seran els que hauran de dirigir la tribu. Així no té res d’estrany que els xinesos es facin amb el comerç, els de l’Europa de l’Est han de fer de cambrers, es vagin a cercar neopagesos a Colòmbia, els que han botat el reixat de Melilla poden competir en qualsevol treball feixuc, i els sudamericans en general un poc per tot, i aquest sí que es cert són els més partidaris del monolingüisme total. Els que escolten la mexicana betzola aquella ja poden anar a l’INEM, a mem que queda.