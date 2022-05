14 de maig: Consulta monarquia o república

Ras i curt: "En les societats democràtiques els pobles decideixen sobre totes les qüestions que els concerneixen, entre elles sobre una de les importants, la forma d'Estat. La majoria de la població actual no va tenir oportunitat de votar la Constitució de 1978; però qui sí que va poder fer-ho, no va tenir opció de triar sobre la forma d'Estat, ja que va ser furtat del debat en l'anomenada Transició democràtica. Ni en aquell moment ni posteriorment hem pogut decidir". Així comença la crida a la consulta popular sobre monarquia o república del 14 de maig de 2022.

Dissabte vinent podrem votar en aquesta consulta que ha organitzat, arreu de l'Estat espanyol, una molt plural plataforma ciutadana. A Palma (i a altres ciutats i pobles de les Illes Balears) hi hauran, of course, taules de votació, la ubicació de les quals podeu consultar a aquesta web. Val a dir que no serà la primera d'aquestes consultes. Cal recordar que en 2019 ja se'n va organitzar una d'aquestes consultes populars amb un notable èxit de participació.

Un de tants problemes i radicals dèficits democràtics del "Règim del 78" és la permanència del poder ademocràtic de les elits –exemplificat per la monarquia borbònica-, imposat aleshores per aquella transacció –mal anomenada transició- fruit de la situació descrita a la celebèrrima frase de Manuel Vázquez Montalbán: "Quan Franco desapareix, a Espanya no es va poder establir una correlació de forces, sinó una correlació de febleses". D'aquí plora la criatura: Immunitat (veritablement, seria millor xerrar d'immundícia) reial per a qualsevol delicte, fer passar bou per bèstia grossa sobre l'exemplaritat de l'actual titular de la corona, o el "viva el rei" i l' "a por ellos" a qualsevol preu. Què és, sinó, tot aquest xivarri del "Catalan Gate", i de la privatització de l'espionatge de l'Estat espanyol. Cal, per si de cas, recordar que el programari Pegasus és un producte de l'empresa israeliana NSP Grup que és qui espia, i, després, "informa" al client.

És difícil de saber del cert el suport ciutadà a casa nostra a l'opció monàrquica i a l'opció republicana. Malauradament, els organismes públics demoscòpics espanyols, ni per descomptat la inexistent demoscòpia publica autonòmica, no en volen saber res de l'opinió ciutadana sobre aquest assumpte de radicalitat democràtica. La monarquia no es toca, no es qüestiona, és perfecta, i, per tant, no cal copsar l'opinió de la ciutadania. En aquest sentit, ens tracten com a súbdits.

Ara bé, el cert i segur és que quan la societat civil s'organitza i pregunta, l'opció monàrquica perd. En aquest sentit, la consulta del 14 de maig de 2022 és quelcom més que una acció memorialista, simbòlica o testimonial. És una acció política. De política democràtica de la bona!