Els seus jocs bruts, la nostra salut democràtica

Des de que ha començat aquest any, les nostres llibertats i drets estan seriosament amenaçats. Hi ha hagut, fonamentalment tres elements que han marcat la nostra societat.

La primera fou la invasió Rusa sobre Ucraïna, que va provocar el primer cop de censura aplaudit per la majoria social de ca nostra. Que no fou altre que la prohibició d’emissió de les cadenes de televisió i/o revistes ruses a tota Europa. Deixant la informació en exclusiva als mitjans de comunicació Occidentals. Limitant així el nostre dret a poder-nos informar, a través dels mitjans de comunicació que millor ho considerem. Sembla una tutela, per que no t’enganyin ja et diré jo a quins mitjans de comunicació t’has d’informar. Per tant hem obert la porta a la censura.

El segon element que posa en risc els nostres drets i llibertats, són les mentides o mitges veritats, que alguns mitjans de comunicació i algunes formacions polítiques utilitzen a diari. Sobre el que passa al nostre voltant, generant crispació, falta d’anàlisi en els millors dels casos i odi en el pitjors. Està clar que la informació no és neutral, però no pot ser directament parcial. Ja que aquesta realitat és l’aliment irresponsable del feixisme.

El tercer element ha estat les suposades escoltes i espionatges a diferents dirigents polítics, de Catalunya i de l’estat, sent segons les darreres informacions que aquestes arribarien a afectar al propi president del Govern de l’estat espanyol. Aquesta realitat en cas de confirmar-se, del programa Pegasus desenvolupat a Israel, genera un precedent, extremadament perillós. Ja que fins on arribaria l’espionatge, afectaria a dirigents polítics i càrrecs de les Illes Balears? Quina és la finalitat d’aquest suposat espionatge? M’han estat espiant a mi?

En resum, cal reafirmar-nos en una agenda, de tots els partits, sindicats i associacions socials, per construir un full de ruta en defensa de les nostres llibertats i drets, per millorar la malmesa salut democràtica. Per que les coses al món s’arreglin xerrant i no amb jocs bruts. Ni amb clavegueres de l’estat que l’únic que fan és embrutar els debats que hem de tenir com a societat i per tant afavorir com sempre a alguns interessos, d’aquelles persones que no és presenten a les eleccions. I que volen damunt de totes les coses mantenir el seu poder. Atorgat per si mateixos, i que en general actua en contra dels interessos de les classes populars i treballadores.

Juanjo Martínez Riera

Coordinador General d’Esquerra Unida de les Illes Balears