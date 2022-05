Busos per a tothom

Quan arriba la temporada alta, exceptuant el parèntesi provocat pel coronavirus, ca nostra es veu desbordada per una allau de visitants els quals, durant mig any aproximadament, trien massivament les Illes com a destí per a passar uns dies o setmanes. Bona part dels que s'allotgen a Palma i voltants utilitzen habitualment els busos de l'EMT per als seus desplaçaments diversos. Fins aquí, tot normal. El que si trastoca la normalitat de molts residents, és la saturació que es dóna en el transport públic i que fàcilment provoca retards entre aquells que van o tornen de treballar.

Posem per cas, una senyora de la neteja que faci feina a l'aeroport, i visqui a s'Arenal. El fet d'haver d'usar les mateixes línies que els turistes, fàcilment, la pot fer perdre el bus més d'un cop per anar estibat de gent i no poder aturar-se a la parada corresponent. Els ritmes i les necessitats dels turistes i dels treballadors són, clar, absolutament diferents. No sembla lògic, doncs, que s'hagin de veure obligats a fer servir els mateixos autobusos. Tenint en compte el gran nombre de turistes que utilitzen el transport públic, no s'entén que no hi hagi unes línies específiques per a ús turístic i unes altres, per a ús de residents. Especialment, en aquelles on l'ús es dispara quan arriba la temporada.

D'aquesta manera, es podria gestionar millor el gran volum de visitants i alhora, respectar el ritme d'aquelles i aquells que treballen justament per donar un bon servei a la gent que ens visita. Netejant desenes de banys cada dia, servint cafès, atenent a les botigues de l'aeroport, als serveis de lloguer de vehicles, etc. La cosa seria racionalitzar per a no molestar-se mútuament.

El transport públic, hauria de ser quelcom que es potenciés molt més, tant pels illencs com pels que hi són de pas. Però cau pel seu propi pes que les necessitats, no són ben bé les mateixes. I seria un bon senyal de societat avançada, l'adaptació a aquestes necessitats específiques per part d'aquells que tenen l'autoritat en la matèria. Em tem, però, que això no forma part, ves per on, de les prioritats dels governs de torn. I molt menys, dels sectors que manen de veres.

Jaume Burdils, Sociòleg