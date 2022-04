Demà és avui

“Déu va dir que no tornaria a provocar mai més un diluvi universal com a càstig a la maldat humana, però no va dir que no li pegàs foc a la Terra”. Aquesta mena de sentència apocalíptica digne d'una sibil·la, me les va pronunciar deu fer més de quaranta anys una dona vella, beata i mare de capellà. Aleshores de ben segur que ni ella ni jo havíem sentit mai parlar de la paraula “ecologia” o “canvi climàtic”. A vegades pens que si assumís el precedent real de transformació sofert al món a causa de l'activitat humana en termes biològics, especialment des de fa poc més de cent anys amb la Revolució Industrial, caldria deixar tota esperança a la porta per entendre l'infern com ell lloc on ens dirigim. Si poguéssim observar (igual com aquests dies es pot veure a twitter pel que fa a la transformació del sistema dunar de la platja de Muro en una vintena d'anys), el canvi provocat des de la Revolució Industrial sobre el que s'hauria d'entendre un ésser viu, la Terra, potser entendríem el grau de metàstasi avançat, de devastació que l'espècie humana provoca sobre el seu propi cos i sustent.

Els músics del Titànic tocant mentre s'enfonsa, els espectadors de “no miris enlaire”, l'allau exagerada i massificada de turistes convertint tot allò que toquen en nial i parc temàtic, l'interès capitalista de cremar fins a la darrera gota el petroli, gas i carbó emmagatzemat encara davall terra, el manteniment i augment de l'energia nuclear, la represa del bel·licisme, l'auge del feixisme, la manca de consciència crítica i mobilitzadora de tot plegat, especialment entre els joves, representen força bé l'escena final de la tragèdia que s'esdevé i que no volem veure.

I amb tot cal actuar, avui per demà. La iniciativa de tota una sèrie d'entitats socials i ecologistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, fruit de mesos de reunions, debats, reflexions de redactar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures que, una vegada superat tots els tràmits (entre ells la recollida d'un mínim de 7.500 signatures abans del mes de juny d'enguany 2022) s'haurà de debatre i aprovar al Parlament de les Illes Balears, és la proposta més seriosa i important a tots els nivells, sobretot el polític, per fer front a les condicions urgents d'emergència actuals i, clar, futures.

Tot plegat, la redacció de la Llei, el manifest per adherir-s'hi, les activitats de recollida de signatures, s'explica a la pàgina https://www.avuiperdema.org/ . En tot cas, vos faig dos cèntims del que diu el manifest:

“El món s’encamina cap a un escenari ecològic complex. No tenim manera de saber, encara, de quina magnitud seran els canvis; sí que sabem, però, que tendran un impacte significatiu en les nostres vides i en la de les generacions futures.

Així com les decisions preses les darreres dècades del s. XX i la primera del XXI han condicionat negativament el desenvolupament de les societats actuals, les accions del present condicionaran l’esdevenir de les generacions del futur.

Des de la solidesa democràtica i el sentit cívic i social d’una societat madura i responsable, tenim l’obligació moral i política d’actuar avui per assegurar la vida dels nostres fills i nets, sota el mandat de justícia intergeneracional.

Aquesta Llei de Benestar per a la Generacions Futures neix amb la voluntat de fer tot el que estigui a les nostres mans pequè que infants i joves d’avui i els que vendran demà, que viuen o vulguin viure a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, gaudeixin d’un entorn ecològic digne i òptim, base imprescindible per a qualsevol benestar econòmic i social.

Per tot això, com a entitat membre d’aquesta societat, donam suport a aquesta iniciativa legislativa popular, que surt del poble amb l’objectiu de comprometre els poders polítics a un debat real tenint en compte la seva responsabilitat per garantir el benestar de les generacions futures.

Donam suport a aquesta proposta de Llei perquè:

És una norma pionera que situarà les Illes Balears com a referent a tot l’estat, en la consciència col·lectiva d’un poble que mira els errors del seu passat per prevenir i salvaguardar el seu futur.

Pretén garantir que totes les normes o instruments de planificació que s’aprovin avui tenguin en compte com afectaran el benestar de les generacions de demà.

Pretén garantir que en un futur hi haurà disponibilitat suficient i de bona qualitat de recursos indispensables per a garantir la vida digna: aigua, terres fèrtils, biodiversitat, habitatge, treball, cutura, educació i formació, etc.

Pretén assegurar que la nostra economia capgiri cap a la necessitat de reforçar un model que posi la vida al centre, enlloc de continuar amb un monocultiu que ens ofega i ens converteix en una societat vulnerable i sense opcions. Pretén que s’escolti la veu dels més joves, de les seves inquietuts, angoixes i esperances. Perquè ells són els que hauran de fer front a un futur cada cop amb menys garanties.

Pretén que es deixin de fer inversions i infrastructures obsoletes i no adaptades als reptes socials i ecològics globals en el nostre context insular. Necessitam diversificar, relocalitzar producció i redefinir quins són els sectors estratègics per garantir la viabilitat de poder sostenir la vida en un context insular.

Pretén que la transició socioecològica sigui una prioritat de les noves polítiques i que es faci de manera planificada, atenent especialment la realitat dels sectors més vulnerables de la nostra societat.

Pretén que la mercantilització i privatització dels bens essencials i dels nostres recursos naturals no sigui una opció.

Pretén que totes les polítiques responguin a la necessitat de fer una transició de model justa i adaptada al nostre territori, en un context de crisi climàtica. Cal preservar els recursos disponibles aquí, per poder preservar la vida en un futur proper.

Així expressam el nostre suport a la Llei de Benestar de les Generacions Presents i Futures i a la campanya engegada des de la ciutadania per a poder ser debatuda al Ple del Parlament”.