Combustible i insularitat

A l'estat espanyol la benzina més barata la tenen a les Illes Canàries i la benzina més cara la tenim a les Illes Balears. Ara que som en plena crisi per l'encariment del combustible val la pena xerrar d'aquesta situació.

I per què es dona aquesta realitat que Canàries siguin on és més barat omplir el dipòsit i Balears on és més car? Idò bàsicament per raons fiscals. Gairebé la meitat del preu de la benzina són imposts. El règim especial de Canàries els hi permet tenir una fiscalitat sobre hidrocarburs i sobre el consum (IVA) diferent i més baixa i d'aquí una part de l'explicació sobre la diferència de preu.

Una part de l'explicació perquè això genera dues preguntes. La primera és per què a les Illes Balears la tenim més cara que al continent. I la segona és per què a les Balears no tenim aquests avantatges fiscals atès que també som un arxipèlag conformat per distintes illes...

Es diu que a Balears som els més cars per dues raons fonamentals: la insularitat i la manca de competència. Dos motius que estan connectats i que en un cert sentit es retroalimenten en negatiu. Si no hi ha compensació justa del fet insular el sobrecost de la seva importació sempre repercutirà en excés en les nostres butxaques.

I per què no tenim aquesta compensació? Se'ns diu que perquè no som ultraperifèrics com els canaris. I això és així, però només és una part de la justificació. També per una manca d'ambició o de pes polític congènita de les Balears. Perquè no ens sabem fer respectar i per això tenim un règim especial light i del que la part fiscal espera dins els calaixos de les institucions estatals.

Massa sovint aquesta manera de ser tan notra que sintetitzam en el concepte del “tanmateix” ens acaba fermant la nostra capacitat i la nostra acció per anar més enllà i superar els entrebancs que alguns volen convertir en impossibles. Perquè com se sol dir la prudència no ens ha de paralitzar ni ens ha d'impedir tenir visió per superar els límits que alguns ens volen encolamar.

Vivim circumstàncies extraordinàries. Això no crec que ho pugui negar ningú. I en aquesta conjuntura fan falta mesures extraordinàries. El que ens hauria de preocupar és que el nostre autogovern no disposi d'instruments més potents per posar solucions damunt la taula en casos extrems com els que vivim. Com si sembla tenir Canàries.

L'escalada de preus dels combustibles i de l'energia ofega la recuperació econòmica. Entre d'altres coses per la inflació que s'ha desbocat i que impacta d'una manera molt negativa en la cistella de la compra i la qualitat de vida de les persones que perden poder adquisitiu. I és vera que això és molt més accentuat en moments com els actuals, ara bé, aquest és un problema estructural de les Illes Balears. Perquè abans de la pandèmia i de la guerra provocada per Rússia aquí ja teníem la benzina més cara i un cost de la vida elevadíssim. I compensar adequadament aquests dos elements és una de les grans vocacions dels moviments polítics pensats i fets des de les Illes Balears. Necessitam eines per posar sol·lucions balears des de les Illes Balears.

Josep Melià Ques

Diputat del Pi-Proposta per les Illes Balears