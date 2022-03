Butlletí informatiu

Avui començarem el bloc de notícies amb el temps: En el nostre corral ha plogut, exactament 0.15 mm. Es preveu que la resta del dia quedarà lleugerament banyat. Demà, estendré la roba baix el porxo.

Referent als esports, na Maria Roser Escalas i Bibiloni ha passat unes hores de bloqueig que semblaven greus, protagonitzant una època d’angoixa als i les seves lectores, però que afortunadament han quedat en un ensurt. No haurem de patir perquè el pròxim capítol de la seva novel·la es preveu sense cap endarreriment. L’autora ha fet una declaració de sis hores, que podreu escoltar en directe al canal principal, de la que podem extreure un parell de titular emocionants. N’Escales ha dit:

«He quedat davant la pantalla sense saber què escriure. Fins i tot he fet un cafè i una volta per plaça. En tornar encara no m’havia vengut cap idea».

«L’escriptura és així, no? Un dia escrius deu pàgines, i un altre cap».

«El món és font d’inspiració».

«Hem de provar de complir les expectatives».

Seguint en clau esportiva, l’artista plàstica Manela Monegros està preparant una nova obra que començarà a crear la setmana que ve. Encara tenim pocs detalls excepte que ha anat a comprar materials. Vos anirem informant així com arribin més notícies. Per ara, només ha declarat: «Serà meravellosa. M’inspir en el món i tot i que he de complir amb les expectatives, diria que un dia puc crear durant hores, i altres res de res. Així són les coses».

En clau internacional, la meva veïnada ha comprat una colflori pel doble del preu que ho va fer la setmana passada. Ha declarat: «No sé on anirem a parar».

He fet brou amb un pollastre que tenia uns esperons com el meu dit petit. En seure a taula, els comentaris que s’han pogut sentir han estat: «A jo m’agrada més el de gallina», «si congelam el que sobra en tendrem per fer arròs» i «trob que menjam massa sal». La resta del dia ha continuat sense incidències.

Abans donar pas al telefilm d’avui (Ja podeu fer horeta III), hem d’informar de la sobtada divisió de l’associació de Ben Parits, Agrupació d’Heterosexuals Blancs, després de la polèmica viscuda aquesta setmana entre la secció radical (que considera que no fan falta tantes lletres per definir-se, que amb «h» ja n’hi ha prou) i la més conservadora (que lluita perquè es reconegui el dia internacional de l’home blanc entre el 9 de març i el 7, ambdós inclosos). Estam pendent de les declaracions que es publicaran en les pròximes hores, per ara només s’han filtrat els noms de les noves agrupacions: «Blancs Parits, Agrupació d’Hs» per una banda i «Mascles Alfa Clarament Hetero Oprimits Sempre» per l’altra.

Notícia d’última hora!

Un senyor a Twitter s’ha queixat molt fort i s’ha creat un fil de tres-centes queixes. La queixa inicial es desconeix a hores d’ara. Seguirem informant.

Aman Nòlem (ell/això)