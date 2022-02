Fa més de dues dècades que l'enyorat Manuel Vázquez Montalbán publicà 'Panfleto desde el planeta de los simios'. Si he de fer cas als resultats d'una ràpida cerca a "Google", hom diria que és un llibre descatalogat, i que només es poden, encara ara, aconseguir alguns exemplars en el mercat del llibre de segona mà. Sigui com sigui, aquest pamflet - beneït gènere literari el del pamflet- envelleix extraordinàriament bé. Vet aquí dos exemples: "No se trata de resucitar el cadáver del fascismo historificado, sino de permanecer sensibles al fascismo como recurso histórico no perecedero, que ni se crea ni se destruye, simplemente se trasforma", i "Sólo mediante el constante forcejeo de la razón contra las limitaciones podemos renovar un proyecto histórico de cambio".

Estem, amb raó, preocupats –potser més que no ocupats- amb la revifada de l'extrema dreta protofeixista. Vázquez Montalbán encertava en afirmar que el monstre feixista ni es crea ni es destrueix. Únicament es transforma. Vox potser és la més genuïna transformació del feixisme historificat. Tanmateix, n'hi ha d'altres transformacions del feixisme. A tall d'exemple, les transformacions, diguem-ho així, banals, subtils ..., és a dir, aquests tarannàs que acaben construint un "sentit comú" de, si més no, molt baixa intensitat democràtica, com ara, la legislació espanyola d'estrangeria que, atenció, expulsa a la "irregularitat administrativa" (a la no ciutadania, i, conseqüentment, a la negació de drets) a l'esgarrifosa xifra de, més o menys, 500.000 persones arreu de l'Estat Espanyol. Per ventura no és això una claríssima política racista?

El cas és que, en un "forcejeo de la razón contra las limitaciones" ha sorgit una iniciativa absolutament necessària: La que ens proposa el moviment #RegularizacionYa. Es presenten com un moviment estatal autoconvocat de col·lectius i organitzacions pels drets de les persones migrants, i, alhora, proclamen que "vam néixer amb un objectiu clar: escriure la nostra pròpia història i defensar els nostres drets, per justícia social". L'objectiu concret de #RegularizacionYa és reunir 500.000 signatures per presentar en el Congrés dels Diputats, mitjançant una Iniciativa Legislativa Popular, la "Llei per la qual s'estableix una regularització extraordinària per a persones estrangeres". Es tracta de treure a unes 500.000 persones de la situació d'irregularitat administrativa d'acabar amb una mena d'apartheid que els precaritza i vulnerabilitza.

Paga molt la pena seguir i participar en aquesta moguda de #RegularizacionYa. És qüestió de decència democràtica.