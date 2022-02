Per una especulotaxa

L’ecotaxa no va fracassar, com es repeteix ben interessadament, sinó que la varen rebentar, però amb ganes. No és el mateix. I més concretament foren els llepes de Jaume Matas, els que tenien un interès fora mida en acabar de destruir Les Illes, tot i que ells en deien “construir”, i naturalment robar a mans plenes, que per alguna cosa havien eliminat Tòfol Soler. I si l’havien de gestionar els hotelers, ja me contaràs: les guineus guardant les gallines.

Ja s’havien fet massa concessions al GOB, que com tothom sabia era com una síndria: verds per defora, però vermells per dins (aquí està el re), cosa que a España, després de l’independentisme català, és el pitjor que hi pot passar. Doncs això: que ja anava bé que fessin propaganda dels aucellets i protegir espais naturals que encara anirien bé d’excusa per tancar la Serra, però... fins allí havíem arribat.

Per la part d’esquerrassos també, ja s’havia anat massa lluny: com ja ens ensenyaven a l’escola, el destí universal d’España era tornar cap a la dreta, i fins a l’infinit. En aquest cas en deien “el eje Madrid-Valencia-Baleares”, amb l’amic Zaplana també robant a mans plenes, per variar. Per això era importantíssim també anorrear l’esquerra, ni que fos la que pogués representar Antich, a qui encara es recordarà més pel posat de monjo que pel de revolucionari. Tant se val, fins i tot els més interessats en remarcar que “tots són iguals”, encara estan molt més interessats en que governi la dreta, o més enllà, ni que sigui perquè és més comprensiva amb la llibertat, especialment en la de destruir el paisatge.

...'Ara m’ha fuit es coni'... Que deia que amb tanta difamació l’ecotaxa va quedar ferida d’ala. A Balears es llevava mentre a tota Europa es posava, si bé amb altres noms i finalitats adaptades a cada regió, però gairebé per tot es cobra una taxa turística, i a les ciutats d’anomenada no els ve d’un euro per dia. Després, amb Matas a la presó, o gairebé, a Balears vàrem copiar dels que ens havien copiat i es reintroduí l’ecotaxa que no és ecotaxa, però sí una taxa turística que finalment serveix per tapar forats al nostre governet atonomiquet. Crec que la darrera endemesa va esser subvencionar una mena de “Benidorm Ferest”.

La qüestió és que l’ecotaxa que no és ecotaxa sempre és motiu de polèmica, ben alimentada pel PP que diu que la derogarà tan aviat com comandin amb VOX, i ja sabeu que amb VOX tot sol seria pitjor. El més curiós és que per cobrar tothom en vol, d’ecotaxa o del que sigui, fins i tot el sindicat de metges més pròxim a VOX també demanava la seva part alíquota per a les seves despeses, per exemple la feinada que porta eliminar el català de Sanitat, però la llista de gent que vol ecotaxa (per cobrar), és d’allò més curiós i variat, gairebé universal. Aleshores cal concloure que són molts els que volen abolir l’ecotaxa per després cobrar-ne subvencions.

Una solució seria abolir l’ecotaxa, o el que es digui actualment, i crear l’especulotaxa. L’actual negoci a les Illes no és el turisme, que ja no paga el que gasta en infraestructures, ni molt manco el que destrueix, sinó en l’especulació. Tot és venal: hotels, possessions, el paisatge, la dignitat... Quantes possessions s’han venut unes quantes vegades les darreres dècades (sense produir res), potser com a actius inclassificables d’empreses estrangeres, segurament venudes a altres empreses estrangeres? Després hi ha el lloguer vacacional, que acaba de repetar la massificació i alhora dispara els preus del lloguer a l’antiga, i si és d’estraperlo... tot net a la butxaca, que no diguin que no conservam les tradicions.

Polítiques com Maria Salom es dediquen a acumular immobles mentre els joves de classe mitjana no es poden emancipar perquè el mercat està acaparat per Mariesaloms. Qui destrueix el territori, que és el capital de les Illes: els que passegen amb xiruca i binocles, o els Matieskuns que han d’acabar de rebentar el Port de Sóller? Qui ha de pagar la destrucció del Port de Sóller? Es posava en marxa l’hotel Jumeirah i l’Ajuntament de Sóller entrava en fallida tècnica: algú pot explicar la gràcia d’aquest “acudit”?

L’ideal seria el decreixement, almenys per neutralitzar el que s’ha construït per sobre de les possibilitats de les Illes (cas Andratx species plurima, foto de capçalera). Mentre ens posam d’acord l’especulotaxa seria una bona solució, no diguem ja si es posàs amb efectes retroactius, així els aborígens podríem tenir una paga de naixement, com als estats del Golf Pèrsic que fumen amb catximba. Els que han destruït el territori, els que ho han consentit, els que s’han embutxacat les plusvàlues, els que varen tenir informació privilegiada d’allà on s’havia de canviar de rústic a urbanitzable... Els que actualment tenen pisos buits, possessions que no produeixen res i tanquen els camins, els que encara inverteixen en solars, o en urbanitzacions il·legals que el PP dona a entendre que legalitzà...

Ja m’ho deia mon pare: “És allà on n’hi ha, que n’han de treure”.