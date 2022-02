Centra Martí March, remata Jorge Campos

«S’han d’impartir en espanyol un mínim del 40 % d’hores lectives a tots els centres educatius de les Illes Balears.» (Article 3 del Decret 1/2023, sobre l’ús de les llengües vehiculars en l’ensenyament, que podrà dictar Jorge Campos Asensi, conseller d’Educació del Govern Prohens, emparat per la Llei d’educació).

Si heu anat a l’armari a comprovar si encara hi teniu la camiseta verda, això que diré us interessa.

El text actual del Projecte de llei d’educació que es negocia al Parlament de les Illes Balears empara que un decret futur estableixi percentatges mínims d’ús de l’espanyol als centres educatius. Convé argumentar-ho.

L’article 133.1.c de la versió de la llei que es fa comptes aprovar al Parlament apunta textualment que un dels principis que regeixen el model lingüístic escolar és el tractament del català i l’espanyol com a llengües vehiculars de l’ensenyament.

Hem de combinar aquest precepte amb el que es preveu al final de l’article 133.3: «Les condicions d’ús de les llengües als centres educatius s’han de desplegar reglamentàriament d’acord amb aquests criteris i els principis prevists en aquesta llei.»

Per tant, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els projectes lingüístics dels centres educatius estaran subordinats a un decret del Govern que, segons la llei mateixa, podrà establir condicions en l’ús de l’espanyol i el català als centres.

Pot ser que us demaneu si tot plegat no vulnera el que preveu l’article 1.b de la Llei de normalització lingüística, en què es defineix que un dels objectius de la llei és «assegurar el coneixement i l'ús progressiu del català com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament».

També pot ser que hàgiu llegit que la nova llei «permet donar continuïtat al model lingüístic escolar». I és una afirmació correcta, però esbiaixada, perquè la llei també dona encaix a un futur decret que imposi mínims d’espanyol.

Pot ser que us demaneu quina necessitat hi ha d’escriure a la llei que l’espanyol és llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears (tot tenint en compte que les sentències del Tribunal Constitucional diuen explícitament que no hi importa).

Pot ser que us demaneu per què, a l’hora de negociar la redacció d’aquest text no s’han tengut en compte les aportacions del sindicat que va derrotar el TIL de Bauzà als tribunals. I per què tampoc no s’han tengut en compte les consideracions de persones que, per competència i autoritat, haurien d’haver ajudat a parir la criatura.

Pot ser que us demaneu per què el millor director general de Política Lingüística que hem tengut ha publicat un article criticant tot això.

Pot ser que us demaneu per què el president de l’Obra Cultural Balear de l’època de les campanyes més massives de la història de l’entitat n’ha publicat un altre en la mateixa direcció.

Pot ser que us demaneu per què el PP està orgullós del model lingüístic que es defineix a la llei.

Pot ser que us demaneu per què, el dia que facem la manifestació contra el Decret de Jorge Campos que imposarà mínims d’ensenyament en espanyol a l’escola, jo mateix (que seré al servei d’ordre de la mobilització, com sempre) em cuidaré d’impedir que cap de les persones que són corresponsables d’aquesta animalada agafin la pancarta.