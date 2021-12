Comença la setmana de Nadal, acaben les classes a les escoles i instituts, a la universitat. Malament molt malament acabam l’any 2021 en tot allò que fa referència a les violències masclistes, a les dones assassinades en mans dels homes que deien estimar-les.

Només la setmana passada, del 13 al 19, quasi una víctima cada dia, a més, hi hem d’afegir un nadó de divuit mesos... l’horror no s’atura, la ràbia, la indignació ens remou a sentir-nos més i més rebels davant tanta injustícia, tanta tristor, tant de patiment i dolor.

Malament s’acaba aquest segon any de la pandèmia de la Covid19. Nous noms a les variants del virus que infecten més ràpidament, alguns països europeus fan el confinament que no feren l’any passat, com els Països Baixos, durant les setmanes de festes nadalenques. No parlem del ritme d’arribada de les vacunes als països més empobrits, ha estat notícia que a alguns d’aquests han hagut de destruir-ne per arribar ja amb la data de caducitat sobrepassada. Vergonya, senyors de la UE, dels EUA, dels països rics, vergonya per no posar a l’abast de manera gratuïta les vacunes a tots els països empobrits.

Malament s’acaba aquest any vint-i-u del segle vint-i-u respecte a la crispació que s’ha viscut al Congrés i al Senat, als Parlaments autonòmics, per part de la dreta més conservadora i arcaica, per part dels seus germans de l’extrema dreta, la caverna se’ls anomena. Paraules malsonants i sexistes per part de qui vol ser cap del govern en el futur, el Sr. Casado, que mostren el seu llautó, que l’invaliden per ser cap de l’oposició. Mentides repetides que han motivat la presentació d’una querella davant la justícia, per delicte d’odi.

Malament també s’acaba enguany quan la defensa de la llengua catalana ha requerit, una vegada més, una gran manifestació pels carrers de Barcelona, multitudinària, en resposta a les mentides, als atacs, als intents de manipulació per part d’aquells que se senten nacionalistes espanyols, supremacistes d’una actitud ofegadora de la riquesa i el patrimoni lingüístic que la Constitució del 78 reclama protegir i defensar, aquest article l’obliden ells que s'autoanomenen «constitucionalistes».

Malament acabam l’any amb la pèrdua de persones valuoses, en aquests dies, la feminista bell hooks, així en minúscula com ella volia. Na bell hooks fou un exponent del feminisme de la interseccionalitat, les seves aportacions subratllen la necessitat d’enllaçar l’anàlisi i la lluita de gènere amb la raça i la classe. Els tres sistemes estan units i es retroalimenten i cal tenir-ho present i combatre els tres per erradicar vertaderament l’opressió, tal com es destacava en una ressenya necrològica.

Malament i tristes, si ho pensam bé. I així i tot, amb tota la consciència de la realitat que vivim, que volem transformar. Hem d’acabar l’article penúltim d’enguany apel·lant al necessari optimisme de la voluntat que ens és ben necessari per continuar la nostra vida quotidiana en el compromís per a la transformació d’aquesta societat patriarcal, que margina, oprimeix, discrimina, moltes persones per la seva orientació sexual, pel color de la seva pell, per les creences, per viure en un lloc o un altre.

Confiem que el darrer article vingui carregat d’aquest optimisme, amb bons desitjos per l’any que ha de començar, i mentre, us desig unes BONES FESTES amb molta alegria i salut!