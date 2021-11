'Habitem-nos' de Maria Clapés, emocions i integració lingüística

El passat dijous, dia 11 de novembre, a la llibreria Lluna de Palma, tengué lloc la presentació del llibre Habitem-nos Guions de conversa per afavorir el creixement personal i fomentar la cohesió grupal (Nova Editorial Moll, Mallorca 2021) de Maria Clapés Nicolau. L’autora, nascuda a Palma el 1981, és docent i llicenciada en Filologia Catalana (UIB i University of Sheffield). Cal destacar que la llibreria estava al límit de la seva capacitat i que l’interès que ha despertat aquest material didàctic és notable. El llibre va ser presentat per Jaume Balaguer, director de l’IES Calvià, per Tomeu Canyelles, director literari de la Nova Editorial Moll i, no cal dir-ho, per la pròpia autora.

Què ens ofereix Habitem-nos? Hi podem trobar reflexions i indicacions per al treball de la competència emocional i la competència lingüística a les aules de secundària i un recull de guions de conversa que la mateixa autora ha posat en pràctica al llarg de deu anys de fer l’activitat titulada Berenars en català, per fer-vos una idea, n’hi ha més de vuitanta.

Tal com ens suggereix l’autora, els guions de conversa fomenten la cohesió grupal i ajuden a definir l’autoconcepte, a mesura que l’alumnat millora l’expressió oral en llengua catalana. Aquest recull ara pren més sentit que mai, tenint en compte les mesures d’aïllament que hem hagut que suportar. A més a més, perquè es pot treballar des d’un centre educatiu, però també en línia.

Maria Clapés ens explicà que havia decidit publicar els guions perquè són un dels seus recursos més emprats i valorats. Per tant, havia arribat el moment de fer extensiu el seu treball a docents i alumnes d’altres centres, per tal que en puguin gaudir a les hores de tutoria, valors i llengua.

És un repte importantíssim que no es pot encarar, de cap manera, amb mètodes del passat ni podem millorar la competència lingüística de les persones que viuen a la nostra societat si no feim un canvi de mentalitat i metodologia. És vital acceptar la nova realitat i fer una evolució en positiu si volem que s’aconseguesqui una cohesió en llengua catalana de totes aquelles persones que no la tenen com a pròpia.

Per acabar, cal recordar, com diu la contraportada d’Habitem-nos, que «Els centres educatius, els barris, els pobles, les metròpolis són una miscel·lània de nacionalitats. Cada ciutadà porta la seva motxilla de vivències i de tradicions, riqueses que hem de conservar per tal de poder-les assaborir en companyia.» I aquest aspecte és amb el que ens hem d’enfrontar i assumir, ens agradi o no, als centres educatius. Com veim, la proposta de l’autora és engrescadora, perquè transmet il·lusió, motivació i amor cap a la seva tasca docent. En definitiva, un procés de reflexió necessari. Simplement Habitem-nos.