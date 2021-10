La necessària unitat de les esquerres

Vivim temps difícils, ho he escrit en aquests articles setmanals un munt de vegades. I són difícils perquè la pandèmia sanitària no ha acabat, potser la tenim més controlada per la quantitat de persones vacunades als països del Nord, a la UE, però continua activa a molta part del món que no han aconseguit el nombre de vacunes per a la seva població.

A més de la pandèmia sanitària que continua condicionant les relacions humanes, la mobilitat, es manté la crisi econòmica motivada per l’aturada de l’any passat, ara amb crisi del proveïment de matèries imprescindibles per al funcionament de molts aparells, micro-xips i altres productes.

No oblidem que hem arribat a l’emergència climàtica, ens ho recorden els joves més conscients amb les mobilitzacions de friday for future arreu de molts països. També aquí.

Vivim en la vida quotidiana aquesta suma de dificultats objectives i reaccionem de manera diferent. La dreta i l’extrema més extrema llancen missatges fàcils, sempre contra el govern, contra els polítics, com si no pagar impostos, no fer cas de les recomanacions sanitàries, fos la solució de tots els mals. Usen el pitjor llenguatge apel·lant a termes del segle passat com a insults, el govern socialcomunista per exemple, quan el PSOE en el seu darrer congrés es mostra ben orgullós de ser socialdemòcrata, avui en dia un terme que també ha modificat el seu significat respecte al que era en el segle XX.

Les esquerres, en la seva diversitat i pluralitat, han d’afinar molt en les seves polítiques i els seus missatges cap a la ciutadania. Han de reivindicar les accions duites a terme en aquesta pandèmia, els ERTOS, els ajuts als autònoms, a les empreses, a diferència de la política d’austeritat extrema que va dur a terme el PP en la crisi del 2008-2011.

Hem d’afinar en els missatges, clars i senzills. Volem una Administració pública forta, que pugui donar serveis públics de qualitat i eficients, per això necessitem bons gestors, transparents, honestos, no lladres com els corruptes jutjats i condemnats del PP. Necessitem que els euros europeus que vinguin siguin destinats a les persones, a millorar la seva vida quotidiana, en inversions públiques cap a l’habitatge, cap a la mobilitat sostenible, cap a les energies netes.

Volem crear ciutadania responsable, solidària, que superi l’individualisme imperant de la mal entesa «llibertat per prendre una cervesa». Que sigui capaç de crear comunitat amb els veïnats i veïnades de l’escala, del barri, de la ciutat i no pensi únicament amb el meu aparcament davant ca meva, o anar a comprar a la gran superfície sense pensar amb la botiga del costat.

Per això necessitem sumar esforços. Les esquerres som diferents, ho sabem, volem canviar uns, altres transformar de dalt abaix, el sistema. Però sí que ens uneix a tots un objectiu: treballar per a les persones, perquè l’acció política aconsegueixi que la vida de tots aquells que som el 99% de la societat visquem millor, amb dignitat. Que aquells que gaudeixen de l’1% de la riquesa la reparteixin, que minvin els seus ingressos desaforats i paguin més per a millorar la vida de la resta.

I per aquestes raons, cal treballar la unitat des d’ara mateix. Perquè l’enemic comú és la dreta i l'extrema, això és PP i VOX, que no tremolen a l’hora de no respectar la divisió de poders, d’usar el poder judicial per guanyar amb la repressió i condemna allò que han perdut a les urnes. Que amenacen en il·legalitzar partits polítics, com ja feren en el passat, en nom de la sacrosanta unitat d’España. Que se senten valents en la gosadia de parlar contra la riquesa lingüística de l’Estat , de menysprear la cultura i el patrimoni.

Siguem conscients que són l’enemic comú, que se senten forts quan es miren en altres països europeus com Hongria, Polònia...Siguem responsables i cerquem la unitat d’acció de les esquerres, única forma de vèncer-los com ens demostra la història del nostre país.

Tenim mesos per endavant abans de les pròximes eleccions, pensem-hi i posem fil a l’agulla, cerquem allò que ens uneix i aparquem el que ens divideix. Perquè hem de ser responsables per a les generacions futures, que es mereixen viure en un món millor, amb dignitat, amb igualtat, amb justícia.