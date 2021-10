Ocupació [del Sàhara Occidental] S.A.

Dissabte d'aquesta setmana, 23 d'octubre, a les 11.00 hores al Cine Ciutat de Palma, hi ha un acte important: L'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears (AAPSIB) ha organitzat una presentació d''Ocupación S.A.'. El documental, dirigit per Laura Daudén i Sebastià Ruiz Cabrera, és un molt bon producte cinematogràfic que paga la pena veure a la pantalla gran, i envoltat de la màgia sempre present a una sala de cine.

Però 'Ocupación S.A.' –un projecte de l'ONG basca Mundubat- és, sobretot, una denúncia –excel·lentment documentada- de la il·legal explotació econòmica i de l'espoli silenciat del Sàhara Occidental. En paraules extretes de la presentació oficial del documental, "Ocupación S.A. és el retrat d'una traïció. Amb un enfocament minuciós i inèdit, el documental exposa els noms i cognoms dels empresaris i polítics espanyols involucrats en l'explotació econòmica del Sàhara Occidental, l'última colònia d'Àfrica, i un dels territoris més violents, militaritzats i censurats del món. Els testimoniatges recollits en aquest documental també revelen la cadena de silencis i mentides, que comença en els centres de poder europeus, i acaba a les ciutats ocupades pel Marroc, on homes i dones sahrauís resisteixen al robatori i a la negació dels seus drets". De tot plegat en xerràrem amb la directora i el director del documental al programa "Bon dia sahrauí", emès el proppassat 23 de març a Ona Mediterrània. Podeu recuperar l'entrevista (aquí a partir del minut 10).

Aquesta presentació d''Ocupación S.A.' –que comptarà amb la presència de la seva codirectora, Laura Daudén, i de Fernando Vaquerizo de Mundubat- es fa en un context especialment intens pel que fa al conflicte de descolonització inconclusa del Sàhara Occidental: Som a tocar l'any de la represa de la guerra entre l'exèrcit marroquí i el sahrauí, a conseqüència de la violació pel Marroc de l'alto-el-foc; hi ha una brutal revifada de la conculcació dels Drets Humans i de la repressió de les i els activistes sahrauís (el cas de Sultana Jaya i de la seua família és el més simbòlic, però, ni de bon tros, l'únic); es produeix algun moviment diplomàtic, com ara el nomenament de Staffan de Mistura, nou "enviat personal" del secretari general de l'ONU, António Guterres, pel Sàhara Occidental...

Tanmateix, hi ha dos assumptes que fan ara especialment interessant la visualització d' 'Ocupación S.A': Òbviament, la gran victòria de la causa saharaui i del Front POLISARIO que significa la sentència del Tribunal General de la Unión Europea que anul·la els darrers acords de pesca i aranzels entre la UE i el Regne del Marroc, que inclouen el Sàhara Occidental, i reafirma al POLISARIO com a únic representant legítim del poble saharaui, conferint-li expressament capacitat processal davant els òrgans jurisdiccionals de la UE. Per una altra banda, però absolutament relacionat amb aquest il·legal espoli de recursos naturals, una prova que no tot són flors i violes en la qüestió de l'anomenada "transició energètica", ni hi ha d'energies "verdes" que veritablement són "energies criminals". Valgui, a tall d'exemple, aquesta notícia segons la qual gairebé el 50% de la producció d'energia renovable projectada pel règim alauita per a 2030 es generarà en plantes eòliques assentades en territori ocupat del Sàhara Occidental. De tot plegat en podrem debatre, després de la projecció d''Ocupación S.A.', amb Laura Daudén i Fernando Vaquerizo.

Idò, ja ho sabeu, aquest dissabte abans del vermut, a més de veure de franc un extraordinari documental al Cine Ciutat, teniu l'ocasió de participar en un acte de compromís i solidaritat amb la causa sahraui.