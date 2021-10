La justícia també en català

Aquest és el lema que es va presentar fa uns dies al Palau de Justícia de Ciutat. Una campanya conjunta del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que presideix el magistrat Carles Gómez, amb el Govern de les Illes Balears, l’Obra Cultural Balear, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, el Col·legi Notarial.

Una passa imprescindible que fa temps s’hauria d’haver donat, ja que en el món de la justícia, des dels jutjats fins a l’Audiència, i tots els actors que impliquen, funcionariat, procuradors, advocats... el llenguatge usat és més propi del segle XIX que de l’actual, i sempre, en castellà.

El percentatge de jutgesses i magistrats que accepten la nostra llengua com a vehicular en un judici és francament ridícul. S’argumenta que a la Facultat de Dret de la UIB la presència del català també és minoritària en el professorat que imparteix les matèries. Convindria que des de la institució acadèmica posin fil a l’agulla i mirin de revertir aquesta realitat.

Som una comunitat que acull moltes persones de fora, jutges i jutgesses, funcionàries de diverses categories, persones que han guanyat oposicions d’àmbit estatal i en la seva formació no han tingut accés a l’aprenentatge de les llengües de l’Estat diferents de la castellana.

Aquest fet no pot ser excusa per, una vegada establertes aquí i coneguin la realitat d’una Comunitat autònoma amb llengua pròpia, i no s’apuntin a l’oferta de classes per a adults de la nostra llengua oficial.

Necessitem el català a la justícia, perquè facilita la comunicació, ja de per si molt difícil en el llenguatge anacrònic dels fets judicials. Només veient totes les entitats que s’han compromès en aquesta campanya es comprova la feinada que hi ha darrere aquesta notícia, aquest compromís. Donem des d’aquí l’enhorabona a l’impulsor, el President del TSJIB Carles Gómez.

Crec que les seves paraules expliquen bé l’objectiu d’aquesta campanya, «Exercir un dret no pot ser un acte heroic pels ciutadans, sinó un acte de normalitat».

Caldrà destinar recursos suficients des de totes les entitats i organismes signants de la campanya per fer realitat, més prest que tard, un canvi radical en les relacions de la ciutadania i el món judicial, tan desprestigiat en el nostre país.